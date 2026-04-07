نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها، ابلاغ شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالح جوکار با اشاره به اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها گفت: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان، مطابق برنامه زمان‌بندی، به آنان ابلاغ شده است.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اشاره به طی شدن مراحل قانونی و اداری انتخابات طبق جدول مصوب، اظهار کرد: هماهنگی میان ستاد انتخابات کشور و هیات مرکزی نظارت، با هدف اجرای دقیق فرآیندها و رعایت کامل ضوابط انجام شده است.

وی افزود: کلیه مراحل مربوط به ثبت‌نام، بررسی مدارک و ابلاغ نتایج، طبق سازوکار تعیین‌شده در قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط انجام گرفته و روند اجرایی انتخابات در مسیر پیش‌بینی‌شده قرار دارد.

براساس جدول زمانبندی انتخابات شوراها، قرار است هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور جمعه ۱۱ اردیبهشت برگزار شود.