آمادگی کامل برگزاری انتخابات شوراها در همدان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی صبح سه شنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان بهار با تأکید بر ضرورت بی‌طرفی و آمادگی کامل دستگاه اجرایی برای برگزاری انتخابات، از فراهم‌سازی بسترهای لازم برای مشارکت حداکثری مردم در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد.

وی با اشاره به نقش انتخابات در ساختار حکمرانی کشور اظهار کرد: انتخابات یکی از ارکان اصلی مردم‌سالاری دینی و نماد مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه ستاد انتخابات استان و شهرستان‌ها آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را دارند، ادامه داد: مجریان باید به گونه‌ای عمل کنند که روند برگزاری انتخابات از هرگونه آسیب سیاسی، اجتماعی و اجرایی مصون بماند.

وی با اشاره به اینکه بی‌طرفی کامل مجریان یک اصل اساسی است و هیچ‌گونه سوگیری نسبت به افراد یا جریان‌های سیاسی نباید وجود داشته باشد، افزود: رسانه‌ها و افکار عمومی به‌عنوان ناظران جامعه، روند انتخابات را به دقت رصد می‌کنند.

امرایی همچنین بر رعایت عدالت انتخاباتی و فراهم‌سازی شرایط برابر برای همه نامزدها تأکید کرد و افزود: با نزدیک‌شدن به زمان تبلیغات، ضروری است امکان دسترسی یکسان نامزدها به تریبون‌ها و امکانات تبلیغاتی فراهم شود تا احساس تبعیض ایجاد نشود.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی تاکید کرد: تقویت سرمایه اجتماعی و ارتباط با اقشار مختلف مردم، فعالان اجتماعی و سیاسی، اصحاب رسانه و معتمدان محلی می‌تواند زمینه‌ساز حضور گسترده‌تر مردم در انتخابات باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در پایان با تأکید بر برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری سالم و امن انتخابات افزود: همه تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم در خصوص فرایندها و الزامات اجرایی انتخابات اتخاذ شده است.