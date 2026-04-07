۱۰۴ داوطلب برای رقابت در شوراهای روستایی قرچک تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اسلامی، فرماندار و رئیس هیئت اجرایی شهرستان قرچک از تأیید صلاحیت ۱۰۴ داوطلب برای حضور در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.
اسلامی با بیان اینکه این رقابت همزمان با سراسر کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار میشود، اظهار داشت: پس از طی تشریفات قانونی و بررسیهای صورتگرفته در هیئتهای نظارت و اجرایی، نهایتاً ۱۰۴ نفر برای تصدی کرسیهای شوراهای روستایی بخش مرکزی قرچک با یکدیگر به رقابت میپردازند.
فرماندار قرچک با اشاره به اینکه این شهرستان دارای ۱۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۵۳ هزار نفر است، خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۲۰ نفر ثبتنامکننده، صلاحیت ۱۱ نفر در هیئت نظارت بخش رد شد، ۴ نفر انصراف دادند و یک نفر نیز فوت کرده است که در نتیجه نهایی، ۱۰۴ داوطلب تأیید صلاحیت شدند.
وی در پایان با دعوت از مردم ولایتمدار بخش مرکزی قرچک برای حضور پرشور در پای صندوقهای رأی، تأکید کرد: امید میرود با انتخاب آگاهانه، افراد شایسته و توانمند به عضویت شوراهای اسلامی روستاها درآیند و حماسهای دیگر در عرصه مشارکت مردمی رقم بخورد.
