به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال به تندی با پیشنهاد سازمان لیگ مبنی بر برگزاری بازی های گروهی برای تعیین قهرمان لیگ برتر مخالفت کرد.

در شرایطی که پیش از برگزاری جلسه هم‌اندیشی مدیران باشگاه‌های لیگ برتری برای برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات لیگ برتر اظهاراتی از سوی برخی کارشناسان و پیشکسوتان باشگاه‌های مختلف درباره نحوه خاتمه دادن به مسابقات لیگ برتر بدون برگزاری مسابقات با اعلام قهرمانی تیم‌های بالای جدولی مطرح می‌شد باشگاه پرسپولیس با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را کاملا رد کرد.

از سوی دیگر رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس در بامداد امروز سه‌شنبه هجدهم فروردین ماه صراحتا به این موضوع واکنش نشان داد.

علی تاجرنیا مشخصا عنوان کرد که حاضر نیست به شکلی که ظاهرا برخی باشگاه ها پیشنهاد داده اند در یک تورنمنت کوچک با دیگر تیم‌ها مسابقه بدهد و اختلاف امتیازات را از بین ببرند.

او همچنین نسبت به لغو شدن دعوتش به برنامه فوتبال برتر صراحتاً واکنش نشان داد و آن را هم در پیامش در شبکه ایکس منتشر کرد. وی در این پیام نوشت:

«از روز قبل برای برنامه فوتبال برتر دعوت شده بودم. امروز اعلام کردند برنامه کنسل شده. ظاهرا همه بودند غیر از نماینده تیم صدر جدول و مدعی جام حذفی.

در نشست مدیران باشگاه‌ها گفتم یا ادامه کامل لیگ یا اعلام قهرمانی استقلال. با تیمی که ۷ امتیاز اختلاف داریم در یک تورنمنت شرکت نمی‌کنیم.»