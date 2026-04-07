پلمب یک درمانگاه فاقد مجوز در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عزیزی صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: بنا به گزارش‌های مردمی و بازرسی‌های محسوس و نامحسوس بازرسان ویژه دانشگاه علوم پزشکی، با حضور رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی زاهدان، یک واحد درمانی که در حال انجام معاینه و صدور نسخه پزشکی بود مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد این واحد فاقد مجوزهای قانونی لازم بوده و بدون حضور مسئول فنی فعالیت می‌کرد.

وی افزود: بر همین اساس و بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی، این مرکز تا زمان تعیین تکلیف پرونده و بررسی در مراجع تعزیراتی و قضایی پلمب شد.

عزیزی گفت: شهروندان محترم می‌توانند در صورت داشتن هرگونه ابهام درباره مجوز فعالیت یا شناسه مسئول فنی درمانگاه‌ها، مطب پزشکان، داروخانه‌ها و سایر مراکز دارویی و درمانی، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۳۵ اعلام کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و رعایت حقوق بیماران، سلامت‌محور بودن خدمات درمانی و دارویی و نیز پرداخت هزینه‌ها در قبال دریافت خدمات قانونی و متناسب، نظارت بر این مراکز با جدیت دنبال می‌شود.

عزیزی بیان کرد: شعب تعزیرات با متخلفان حوزه بهداشت، درمان و دارو بدون هرگونه اغماض برخورد کرده و قانون را به‌طور کامل اعمال خواهند کرد.