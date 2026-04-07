  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

پلمب یک درمانگاه فاقد مجوز در زاهدان

زاهدان - مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: بنا به گزارش‌های مردمی و بازرسی‌های محسوس و نامحسوس بازرسان ویژه، یک واحد درمانی که در حال انجام معاینه و صدور نسخه پزشکی بود، پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عزیزی صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: بنا به گزارش‌های مردمی و بازرسی‌های محسوس و نامحسوس بازرسان ویژه دانشگاه علوم پزشکی، با حضور رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی زاهدان، یک واحد درمانی که در حال انجام معاینه و صدور نسخه پزشکی بود مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد این واحد فاقد مجوزهای قانونی لازم بوده و بدون حضور مسئول فنی فعالیت می‌کرد.

وی افزود: بر همین اساس و بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی، این مرکز تا زمان تعیین تکلیف پرونده و بررسی در مراجع تعزیراتی و قضایی پلمب شد.

عزیزی گفت: شهروندان محترم می‌توانند در صورت داشتن هرگونه ابهام درباره مجوز فعالیت یا شناسه مسئول فنی درمانگاه‌ها، مطب پزشکان، داروخانه‌ها و سایر مراکز دارویی و درمانی، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۳۵ اعلام کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و رعایت حقوق بیماران، سلامت‌محور بودن خدمات درمانی و دارویی و نیز پرداخت هزینه‌ها در قبال دریافت خدمات قانونی و متناسب، نظارت بر این مراکز با جدیت دنبال می‌شود.

عزیزی بیان کرد: شعب تعزیرات با متخلفان حوزه بهداشت، درمان و دارو بدون هرگونه اغماض برخورد کرده و قانون را به‌طور کامل اعمال خواهند کرد.

کد مطلب 6793936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      دیگه درمانگاه نمیرم

    پربازدیدها

    پربحث‌ها