جزئیات مراسم سوگواری و گرامیداشت «قائد شهید امت» در قشم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری ضمن دعوت از قشموندان برای حضور در این آئین‌ها، جزئیات زمان‌بندی و مکان برگزاری مراسم‌های سوگواری و گرامیداشت «قائد شهید امت» در این شهرستان را اعلام کرد.

وی اضافه کرد: مراسم گرامیداشت امام شهید شامگاه چهارشنبه ۱۷ تیر ساعت ۲۰ در بلوار خلیج فارس و مراسم عزاداری، تکریم و تدفین امام شهید شامگاه پنجشنبه ۱۸ تیر ساعت ۱۹ در مسجدالنبی(ص) برگزار خواهد شد.

فرماندار قشم اضافه کرد: محفل قرآنی و عزاداری امام شهید نیز روز جمعه ۱۹ تیر ساعت ۱۱ پیش از اقامه نماز جمعه در مصلی قشم و مراسم شب سوم گرامیداشت امام خامنه‌ای نیز عصر یکشنبه ۲۱ تیر ساعت ۱۷ در همین مکان برگزار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری ویژه برنامه‌ «فراق تو پایان ندارد» در این شهرستان افزود: این سوگواری به مدت چهار شب در امامزاده سید مظفر(ع) با حضور مردم ولایتمدار شهر قشم برگزار می شود.

امیر تیموری از برگزاری محافل عزاداری و قرآن خوانی در بزرگداشت «آقای شهید ایران» در روستاهای «باسعیدو»، «سلخ»،«دوستکو»، «سرریگو دولاب» از توابع بخش حرا شهرستان از سوی اهل سنت خبر داد.