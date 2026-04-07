۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

دمای هوا در گیلان از فردا افزایش می یابد؛ احتمال تگرگ و رعد و برق

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان از استقرار جوی پایدار تا اواخر هفته در منطقه خبر داد و گفت: دمای هوا از فردا چهارشنبه در گیلان افزایش نسبی پیدا می کند.

محمد دادرس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گاهی با شکل‌گیری جریانات همرفتی و فصلی، وزش باد، بارندگی رگباری و موقتاً شدید به‌ویژه در ساعات عصر و شب، رعد و برق و احتمال تگرگ مورد انتظار است.

وی افزود: از فردا تا اوایل هفته آینده با فعالیت تناوبی جریانات جنوبی، وزش باد و افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

دادرس اضافه کرد: در پاره‌ای از نواحی جلگه‌ای و ساحلی، پدیده مه و مه آلودگی هوا دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان تصریح کرد: از فردا تا اوایل هفته آینده با فعالیت تناوبی جریانات جنوبی، وزش باد، افزایش نسبی دما و در پاره ای نواحی جلگه ای و ساحلی پدیده مه یا مه آلود مورد انتظار است.

