دمای هوا در گیلان از فردا افزایش می یابد؛ احتمال تگرگ و رعد و برق

محمد دادرس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گاهی با شکل‌گیری جریانات همرفتی و فصلی، وزش باد، بارندگی رگباری و موقتاً شدید به‌ویژه در ساعات عصر و شب، رعد و برق و احتمال تگرگ مورد انتظار است.

وی افزود: از فردا تا اوایل هفته آینده با فعالیت تناوبی جریانات جنوبی، وزش باد و افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

دادرس اضافه کرد: در پاره‌ای از نواحی جلگه‌ای و ساحلی، پدیده مه و مه آلودگی هوا دور از انتظار نیست.

