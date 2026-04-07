به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در روز دوم در ۵ وزن ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم در بیشکک دنبال شد که چهار کشتی‌گیر کشورمان به نیمه‌نهایی صعود کردند و احمدی‌وفا باید منتظر پیروزی حریفش در این مرحله بماند تا شانس کسب مدال را پیدا کند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا ۱۲-یک مین وو کیم از کره‌جنوبی را برد و دور بعدی ۶-۲ به سی یونگ ری دارنده مدال برنز المپیک و جهان از کره شمالی باخت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، احمدرضا محسن‌نژاد پس از یک دور استراحت، ۱۰ - صفر سونات عبداله‌یف از تاجیکستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، محمدجواد رضایی بعد از استراحت در دور اول، ۹- صفر تایشی ناریکانی از ژاپن را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، محمدامین حسینی که دور اول استراحت کرده بود، دور دوم ۹-صفر ۹ امان نظراف از ترکمنستان را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی بعد از استراحت در دور اول، ۸ - صفر مینهو لی از کره‌جنوبی را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.