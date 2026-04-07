  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

کشتی قهرمانی آسیا - بیشکک

۴ فرنگی‌کار راهی نیمه‌نهایی شدند/ شکست احمدی وفا مقابل حریف کره‌ای

در روز دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا چهار ملی‌پوش فرنگی به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در روز دوم در ۵ وزن ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم در بیشکک دنبال شد که چهار کشتی‌گیر کشورمان به نیمه‌نهایی صعود کردند و احمدی‌وفا باید منتظر پیروزی حریفش در این مرحله بماند تا شانس کسب مدال را پیدا کند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا ۱۲-یک مین وو کیم از کره‌جنوبی را برد و دور بعدی ۶-۲ به سی یونگ ری دارنده مدال برنز المپیک و جهان از کره شمالی باخت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، احمدرضا محسن‌نژاد پس از یک دور استراحت، ۱۰ - صفر سونات عبداله‌یف از تاجیکستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، محمدجواد رضایی بعد از استراحت در دور اول، ۹- صفر تایشی ناریکانی از ژاپن را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، محمدامین حسینی که دور اول استراحت کرده بود، دور دوم ۹-صفر ۹ امان نظراف از ترکمنستان را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی بعد از استراحت در دور اول، ۸ - صفر مینهو لی از کره‌جنوبی را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.

کد مطلب 6794063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها