۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

توصیه های تغذیه‌ای برای کاهش خطر افزایش فشارخون

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت توصیه های تغذیه‌ای برای کاهش خطر افزایش فشارخون را بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با بیان اینکه مصرف سبزیجات تازه به‌ویژه سبزیجات سبز و زرد رنگ به دلیل داشتن فیبر، منیزیم، پتاسیم و ویتامین C نقش مهمی در کاهش استرس و کنترل فشار خون دارد، افزود: افزایش مصرف این گروه غذایی در این دوران ضروری است.

وی ادامه داد: برای بهبود طعم غذا باید به جای نمک از چاشنی‌های طبیعی همچون نعناع، مرزه، ترخون، ریحان، سیر، لیموترش تازه، آب‌نارنج و آبغوره بدون نمک استفاده شود.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت مصرف لبنیات، گفت: لبنیات به دلیل داشتن کلسیم در کنترل فشار خون مؤثر است؛ اما از لبنیات پرچرب و دوغ‌های صنعتی باید پرهیز شود. همچنین توصیه می‌شود پنیر ۲۴ ساعت قبل از مصرف در آب قرار گیرد تا نمک آن کاهش یابد.

وی افزود: فست‌فودها و غذاهای صنعتی حاوی نمک بسیار زیادی هستند و مصرف آن‌ها در این دوران باید کاملاً محدود شود.

اسماعیل‌زاده با اشاره به اینکه مواد غذایی حاوی بکینگ‌پودر و جوش‌شیرین به علت داشتن سدیم موجب افزایش فشار خون می‌شوند، گفت: از مصرف این مواد نیز باید اجتناب شود.

وی در ادامه اظهار کرد: نان سنگک و نان‌هایی که با آرد کامل تهیه شده‌اند بهترین گزینه هستند و از مصرف نان‌های سفید مانند لواش و تافتون باید پرهیز شود.

او با اشاره به مضرات غذاهای چرب، گفت: مصرف سرشیر، خامه، لبنیات پرچرب، کله‌پاچه، کره حیوانی، پنیر پیتزا و ارده توصیه نمی‌شود، زیرا این مواد می‌توانند منجر به افزایش فشارخون شوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نوشیدنی‌های کافئین‌دار مانند چای پررنگ، قهوه و نوشابه‌های کولا باید محدود شوند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه افزود: کاهش فعالیت بدنی در دوران جنگ باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش وزن می‌شود؛ موضوعی که کنترل فشار خون را دشوارتر می‌کند. بنابراین پایش وزن و حفظ آن در محدوده طبیعی بسیار مهم است.

وی در پایان گفت: رعایت نکات تغذیه‌ای در کنار ورزش روزانه، به کاهش استرس و کنترل بهتر فشار خون کمک خواهد کرد.

محدثه رمضانعلی

