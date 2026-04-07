۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

۱۳ نانوایی در تنگستان دوگانه‌سوز شد

۱۳ نانوایی در تنگستان دوگانه‌سوز شد

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها در دستور کار قرار دارد و تاکنون ۱۳ نانوایی دوگانه‌سوز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح سه‌شنبه در جریان بازدید استاندار بوشهر ااز نانوایی های تنگستان اظهار کرد:ما از نزدیک پیگیر امور و با تمام توان در کنار مردم شریف تنگستان هستیم.

وی اضافه کرد: شهرستان در آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به مردم قرار دارد و تمامی مشکلات پیش‌بینی شده و تمهیدات لازم اندیشیده شده است، مردم عزیز نگران تأمین نان و سایر مایحتاج ضروری نباشند.

فرماندار تنگستان همچنین بر ضرورت رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفیت نان تأکید کرد و از مسئولان مربوطه خواست نظارت مستمر بر نانوایی‌ها داشته باشند.

وی ادامه داد: دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها نیز در دستور کار قرار دارد که در همه شهرستان‌های استان این مساله مورد توجه قرار گرفته و در تنگستان نیز طبق آمار موجود، از ۸۶ نانوایی فعال، تاکنون ۱۳ نانوایی دوگانه‌سوز شده است.

