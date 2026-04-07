به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابراهیمی ظهر امروز سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی شبکه لرستان با اشاره به انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت‌ماه جاری، اظهار داشت: انتخابات در ۵۵ شعبه اخذ رأی برگزار می‌شود.

وی افزود: از این تعداد ۱۴ شعبه شهری و ۴۱ شعبه روستایی هستند.

فرماندار رومشکان، تصریح کرد: برنامه‌های مربوط به انتخابات طبق روال طبیعی در حال اجرا است و قطعاً این دوره نیز شاهد حضور پرشکوه مردم در پای صندوق‌های اخذ رأی هستیم.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان همراهی و همگامی مردم این شهرستان هم‌زمان با سراسر کشور در تجمعات شبانه و بیعت با رهبر انقلاب، بیان داشت: در این زمینه نیز در دونقطه شهری یعنی شهرهای «چغابل» و «سوری» و ۹ نقطه روستایی مردم انزجار خود از اقدامات جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا را اعلام داشته و ضمن عزاداری برای رهبر شهید انقلاب با رهبر انقلاب تجدید بیعت می‌کنند.

وی افزود: علاوه بر این نقاط مردم رومشکان در منازل دو نفر از سرداران رشید سپاه اسلام شهید «سوری» و شهید «رشنو» و همچنین شهید «حیدری» به عزاداری می‌پردازند.

فرماندار رومشکان، گفت: حضور مردم رومشکان در این مراسم‌ها، حضوری معنادار برای حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و قدردانی خانواده‌های عزیز شهدا است.

ابراهیمی، تأکید کرد: مردم در این ایام سنگ تمام گذاشتند و قطعاً مسئولین نیز پاسخگوی حضور و همراهی مردم هستند.

وی ادامه داد: با تدابیری که استاندار در حوزه‌های مختلف اندیشیده‌اند در سطح شهرستان‌ها و به‌ویژه شهرستان رومشکان مشکلی وجود ندارد.

فرماندار رومشکان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار و گشت‌های نظارتی در ایام جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: تیم‌های نظارتی در شهرستان به‌صورت گشت‌های منسجم و ترکیبی از دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های مسئول، به کنترل و بازار می‌پردازند و خوشبختانه عرضه خدمات کالا و خدمات در شهرستان به‌صورت عادی در جریان است.

ابراهیمی، افزود: کمبود کالا در شهرستان وجود ندارد و عرضه و تقاضای کالاها در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی در خصوص خسارات وارده به برخی مراکز نیز اظهار داشت: منازل مسکونی و ساختمان‌هایی هم که دچار خسارت شده‌اند پس از برآورد خسارت از طریق بنیاد مسکن به‌زودی از ارائه خدمات مناسب بهره‌مند خواهند شد.