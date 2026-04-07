۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

انتخابات شوراها در ۵۵ شعبه اخذ رأی رومشکان برگزار می‌شود

 خرم‌آباد - فرماندار رومشکان، گفت: انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در ۵۵ شعبه اخذ رأی این شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابراهیمی ظهر امروز سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی شبکه لرستان با اشاره به انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت‌ماه جاری، اظهار داشت: انتخابات در ۵۵ شعبه اخذ رأی برگزار می‌شود.

وی افزود: از این تعداد ۱۴ شعبه شهری و ۴۱ شعبه روستایی هستند.

فرماندار رومشکان، تصریح کرد: برنامه‌های مربوط به انتخابات طبق روال طبیعی در حال اجرا است و قطعاً این دوره نیز شاهد حضور پرشکوه مردم در پای صندوق‌های اخذ رأی هستیم.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان همراهی و همگامی مردم این شهرستان هم‌زمان با سراسر کشور در تجمعات شبانه و بیعت با رهبر انقلاب، بیان داشت: در این زمینه نیز در دونقطه شهری یعنی شهرهای «چغابل» و «سوری» و ۹ نقطه روستایی مردم انزجار خود از اقدامات جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا را اعلام داشته و ضمن عزاداری برای رهبر شهید انقلاب با رهبر انقلاب تجدید بیعت می‌کنند.

وی افزود: علاوه بر این نقاط مردم رومشکان در منازل دو نفر از سرداران رشید سپاه اسلام شهید «سوری» و شهید «رشنو» و همچنین شهید «حیدری» به عزاداری می‌پردازند.

فرماندار رومشکان، گفت: حضور مردم رومشکان در این مراسم‌ها، حضوری معنادار برای حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و قدردانی خانواده‌های عزیز شهدا است.

ابراهیمی، تأکید کرد: مردم در این ایام سنگ تمام گذاشتند و قطعاً مسئولین نیز پاسخگوی حضور و همراهی مردم هستند.

وی ادامه داد: با تدابیری که استاندار در حوزه‌های مختلف اندیشیده‌اند در سطح شهرستان‌ها و به‌ویژه شهرستان رومشکان مشکلی وجود ندارد.

فرماندار رومشکان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار و گشت‌های نظارتی در ایام جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: تیم‌های نظارتی در شهرستان به‌صورت گشت‌های منسجم و ترکیبی از دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های مسئول، به کنترل و بازار می‌پردازند و خوشبختانه عرضه خدمات کالا و خدمات در شهرستان به‌صورت عادی در جریان است.

ابراهیمی، افزود: کمبود کالا در شهرستان وجود ندارد و عرضه و تقاضای کالاها در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی در خصوص خسارات وارده به برخی مراکز نیز اظهار داشت: منازل مسکونی و ساختمان‌هایی هم که دچار خسارت شده‌اند پس از برآورد خسارت از طریق بنیاد مسکن به‌زودی از ارائه خدمات مناسب بهره‌مند خواهند شد.

