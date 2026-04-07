شخم ۴۱۰۰ هکتار از اراضی برنج در نکا

ابوالقاسم پناهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند آماده‌سازی زمین‌های کشاورزی در این شهرستان اظهار کرد: عملیات شخم و شیار به‌عنوان یکی از مراحل اساسی کشت برنج، در سطح گسترده‌ای از شالیزارهای نکا در حال انجام است.

وی افزود: اجرای به‌موقع این مرحله، تأثیر قابل توجهی در کنترل علف‌های هرز، بهبود شرایط فیزیکی خاک و افزایش نفوذپذیری آب دارد و در نهایت به ارتقای عملکرد محصول منجر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا همچنین از انجام آب‌تخت اولیه در بخشی از اراضی خبر داد و گفت: تاکنون این عملیات در حدود ۶۷۰ هکتار از شالیزارها انجام شده است.

پناهی با تأکید بر اهمیت رعایت توصیه‌های فنی، از کشاورزان خواست با مشارکت در برنامه‌های آموزشی و ترویجی، سایر مراحل آماده‌سازی زمین را نیز در زمان مناسب انجام دهند تا زمینه برای افزایش بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های کشت مکانیزه فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: همراهی کشاورزان با کارشناسان بخش کشاورزی، نقش مهمی در بهبود تولید و تقویت امنیت غذایی خواهد داشت.