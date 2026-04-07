۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

تیراندازی در نزدیکی کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول +فیلم

تیراندازی در نزدیکی کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول به کشته شدن ۳ نفر و زخمی شدن چندین تن دیگر منجر شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حادثه تیراندازی در نزدیکی کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول، ۳ نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

این رسانه با اشاره به دستگیری یک فرد در این حملات، اعلام کردند که دو افسر پلیس در حادثه تیراندازی در نزدیکی کنسولگری رژیم اسرائیل در استانبول زخمی شده اند.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که امروز سه‌شنبه صدای تیراندازی در نزدیکی ساختمان کنسولگری رژیم صهیونیستی در شهر استانبول ترکیه شنیده شد.

وزیر دادگستری ترکیه در این راستا گفت که دادستانی استانبول تحقیقات درباره حادثه تیراندازی نزدیک کنسولگری اسرائیل را آغاز کرد.

