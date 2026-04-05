جنگ اسرائیل علیه ایران و لبنان ۱۵ میلیارد دلار هزینه داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، روزنامه اقتصادی اسرائیلی کالکالیست روز یکشنبه فاش کرد که اسرائیل از آغاز جنگ خود علیه ایران و لبنان تقریباً ۱۵ میلیارد دلار هزینه متحمل شده است و انتظار می‌رود که این رقم در دوره آینده با ادامه جنگ و گسترش پیامدهای اقتصادی آن افزایش یابد.

این روزنامه اظهار داشت که "هزینه جنگ جاری با ایران و حزب‌الله در لبنان به تقریباً ۴۷ میلیارد شِکِل (حدود ۱۵ میلیارد دلار) افزایش یافته است و در دوره آینده با ادامه جنگ و گسترش پیامدهای اقتصادی آن افزایش خواهد یافت.

"این روزنامه افزود که «وزارت "دفاع" اسرائیل تقریباً ۳۹ میلیارد شِکِل (۱۲.۴ میلیارد دلار) برای پوشش هزینه‌های نظامی درخواست کرده است و پیش‌بینی می‌شود که در صورت ادامه جنگ یا تکرار دورهای مشابه جنگ، این رقم در طول سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.»

این روزنامه خاطرنشان کرد: جنگ که اکنون در ششمین هفته خود است، با توجه به آمادگی‌ها برای رویارویی‌های احتمالی بیشتر با ایران و حزب‌الله افزایش بلندمدت بودجه را به همراه دارد.

رژیم صهیونیستی و آمریکا از ۲۸ فوریه گذشته، تجاوزی گسترده را علیه ایران آغاز کردند که به شهادت و زخمی شدن شماری از مقامات و نیروهای نظامی و مردم منجر شده و تهران نیز با پرتاب موشک و پهپاد به سمت اراضی اشغالی و نیز مراکز و پایگاه های وابسته به آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس به این تجاوز پاسخ می‌دهد.

جنگ علیه ایران در سطح منطقه‌ای گسترش یافت و در دوم مارس لبنان را نیز در بر گرفت، زمانی که اسرائیل پس از حمله حزب‌الله، به یک پایگاه نظامی اسرائیل در پاسخ به حملات مداوم تل‌آویو به این کشور علی‌رغم توافق آتش‌بس که از نوامبر ۲۰۱۴ برقرار بود، تجاوز خود را گسترش داد.