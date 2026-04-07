به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر سه شنبه در حاشیه نشست شورای انرژی استان با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در حوزه خانواده، موضوعاتی مانند تسهیل ازدواج و تقویت بنیان خانواده در دستور کار قرار دارد و در بخش گردشگری نیز تلاش شده با وجود شرایط منطقه‌ای، ظرفیت‌های گردشگری استان به شکل هوشمندانه مدیریت و تقویت شود.

وی با تأکید بر نقش کلیدی حوزه انرژی در توسعه اقتصادی استان افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مدیریت استان، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی است و در این مسیر پروژه‌های متعددی در سطح استان در حال اجراست.

استاندار اصفهان با اشاره به سرعت اجرای طرح‌های خورشیدی در استان تصریح کرد: طرح‌های مرتبط با انرژی خورشیدی در حال حاضر بدون وقفه در حال پیشرفت هستند و در نشست شورای انرژی، جدول زمان‌بندی اجرای این پروژه‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و برای تسریع در بهره‌برداری از آنها، زمان‌بندی‌ها فشرده‌تر شد.

وی ادامه داد: این برنامه‌ریزی‌ها هم در مقیاس نیروگاه‌های بزرگ و هم در پروژه‌های کوچک‌مقیاس انجام شده تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید تولید برق در استان باشیم.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه توسعه انرژی خورشیدی می‌تواند بخش مهمی از مشکلات ناترازی برق را کاهش دهد، گفت: اگر در سال‌های گذشته سرعت اجرای این پروژه‌ها بیشتر بود، امروز بخشی از چالش‌های موجود در حوزه تأمین برق صنایع کمتر می‌شد، اما اکنون با جدیت بیشتری این مسیر دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برنامه استان برای اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز افزود: یکی از اقدامات مهم در این حوزه، اجرای طرح جایگزینی چراغ‌های معابر با لامپ‌های ال‌ای‌دی است که با هدف کاهش مصرف برق و مدیریت بار شبکه در سطح استان در حال اجراست.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: این طرح تنها محدود به مرکز استان نیست و در تمامی شهرهای استان با همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است تا ضمن کاهش مصرف انرژی، بهره‌وری شبکه برق نیز افزایش یابد.

وی در پایان با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان گفت: هم‌افزایی مدیران و دستگاه‌ها در حوزه انرژی شکل گرفته و با ادامه این روند، می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نه‌چندان دور نتایج ملموسی در زمینه بهبود تأمین انرژی و توسعه زیرساخت‌های مرتبط در استان مشاهده شود.