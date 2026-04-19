کاهش ۱۰درصدی خودکشی در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانی مهر شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان همدان به تشکیل کمیته تخصصی کنترل و کاهش خودکشی، کمیته نشاط اجتماعی برای اولین بار اشاره کرد و افزود: با تهیه سندجامع خودکشی حوزه علوم پزشکی، تشکیل شورای اجتماعی در شهرستانها، اجرای طرح نماد و هماهنگی و انسجام دستگاههای اجرایی و دانشگاهها ومراکز مشاوره و سمن ها در سال ۱۴۰۴شاهد کاهش ۱۰درصدی آمار خودکشی در استان همدان بعد از چند سال آمار افزایشی خودکشی بودیم.

وی با بیان اینکه خودکشی یکی از آسیب های اجتماعی دارای اولویت در استان همدان است، ادامه داد: از سال گذشته با دستور استاندار همدان اقدامات و برنامه های خوبی در استان برای کاهش خودکشی اجرا شده که باعث کاهش آمار خودکشی شده است.

مدیرکل اجتماعی استانداری همدان بیان کرد: سال گذشته با آموزش های تخصصی و دوره توانمندسازی مشاوران و روانشناسان و افزایش صدور مجوز مراکز مشاوره اقدامات خوبی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی در استان انجام شده است.