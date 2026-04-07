ورود بیش از ۳.۵ میلیون مسافر نوروزی به سه مناطق آزاد کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مهدی مزینانی در تشریح اقدامات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در نوروز ۱۴۰۵، با بیان اینکه امسال سال متفاوتی در خدمترسانی به مردم بود، گفت: مناطق آزاد جنوبی به دلیل حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونی - آمریکایی به کشورمان شرایط میزبانی و خدمترسانی به مسافران و گردشگران نوروزی را طبق برنامهریزیهای قبلی از دست دادند، اما همچنان پای کار مردم و فعالین اقتصادی هستند و خدمات به آنان بی وقفه در جریان است.
مزینانی با اشاره به ورود بیش از ۳ میلیون و پانصدهزار مسافر نوروزی از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین به مناطق آزاد انزلی، ارس و ماکو گفت: از این تعداد بیش از ۷۱ هزار نفر - شب در اقامتگاههای رسمی و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر در اقامتگاههای نیمهرسمی اقامت داشتند.
وی با تأکید بر اهمیت و ارجحیت کیفیت بر کمیت خدمات گردشگری در مناطق گفت: علیرغم جنگ تحمیلی مناطق آزاد با ایجاد شرایط مناسب، میزبان گردشگرانی از ۱۹ کشور و با ثبت بیش از ۶ هزار اقامت رسمی در نوروز ۱۴۰۵ بودند.
رئیس ستاد خدمات سفر مناطق آزاد یکی از شاخصهای رضایتمندی را افزایش نظارتها عنوان کرد و افزود: امسال بیش از ۷۰۰ بازدید در مناطق انزلی، ارس و ماکو صورت گرفته و اثرآن ثبت تنها ۲ شکایت در سامانه بوده است و لازم است این نظارت در طول سال و مستمر صورت پذیرید.
مزینانی از بازدید و استفاده بیش از ۱ میلیون نفر از موزهها، بناهای تاریخی، ژئوپارک، جاذبههای فرهنگی و گردشگری مناطق خبر داد و گفت: ظرفیتهای مناطق آزاد در جذب گردشگری زیاد است و اولویت دبیرخانه معرفی و برنامهریزی با استفاده از شاخصهای بینالمللی توسعه سفر و گردشگری (TTDI) است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی عضو ستاد با مناطق آزاد تشکر کرد و افزود: نتیجه این همدلی و همکاری کاهش تصادفات جادهای و سالی بدون فوتی در مناطق آزاد بود.
مزینانی از دیگر اقدامات مهم و اثرگذار در ستاد هماهنگی خدمات سفر مناطق را اطلاعرسانی و گزارشهای تصویری و مکتوب از اقدامات صورت گرفته اعلام کرد و گفت: جریان رسانهای «زندگی در ارس جریان دارد» بازتاب خوبی در ستاد هماهنگی خدمات سفر داشته و باید این نوع گزارشهای امیدبخش در طول سال استمرار پیدا کند.
رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر مناطق آزاد افزود: به دلیل شرایط جنگ تحمیلی برگزاری اولین «سفرنامه نویسی جمعی مناطق آزاد» که یک طرح ملی و در تراز بینالمللی است، به بعد از جنگ تحمیلی موکول شد.
مزینانی در پایان با اشاره به تأکیدات مکرر دبیر شورایعالی مناطق آزاد بر لزوم رضایتمندی مردم، تحقق آن را مشروط به هماهنگی و همکاری کامل همه دستگاهها دانست و گفت: ستاد دبیرخانه مناطق آزاد از بهمنماه سال ۱۴۰۴ و با برگزاری شصت و ششمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور فعالیت نوروزی خود را آغاز کرد و همه مناطق و کمیتهها با برنامهریزی و به رغم شرایط کشور بتوانند در آزمون خدمت به ساکنین، مسافرین و فعالین اقتصادی نمره قبولی را از مردم بگیرند.
