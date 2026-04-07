۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

آموزش هوش مصنوعی در مدارس رسمی شد؛ آموزش به دانش‌آموزان از پایه هفتم

سمنان- معاون وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح سراسری آموزش هوش مصنوعی برای دانش‌آموزان پایه هفتم تا دهم و معلمان خبر داد و گفت: در گام اول، ۱۰۰ مربی تخصصی در پنج قطب کشور تربیت شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده بعد از ظهر سه شنبه در نشست برخط با مدیران آموزشگاه های استان سمنان با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت، تربیت نیروی انسانی مهارت‌محور متناسب با نیازهای بازار کار و اقتصاد آینده کشور است.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب طی سال‌های گذشته بر توسعه آموزش‌های مهارتی برای نسل نوجوان و جوان تأکید داشتند، افزود: نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه کشور محسوب می‌شود و حرکت چرخه‌های اقتصادی نیز به توان علمی و مهارتی این سرمایه انسانی وابسته است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بر همین اساس آموزش هوش مصنوعی برای دانش‌آموزان و معلمان به عنوان یکی از محورهای مهم در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت ارتباطات و برخی مؤسسات آموزشی اجرای این طرح را در دستور کار قرار داده است.

محمودزاده گفت: هدف‌گذاری انجام شده به گونه‌ای است که دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم در مدارس سراسر کشور آموزش‌های پایه هوش مصنوعی را فرا بگیرند و در کنار آن، معلمان نیز با کاربردهای این فناوری در فرآیند آموزش آشنا شوند.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی کشور به پنج قطب برای اجرای این طرح افزود: دوره‌های آموزشی در برخی قطب‌ها از جمله تهران و خراسان رضوی آغاز شده و در ادامه در سایر استان‌ها نیز برگزار خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین از تربیت مربیان تخصصی در این حوزه خبر داد و تصریح کرد: در هر قطب حدود ۱۰۰ معلم آموزش دیده‌اند تا پس از بازگشت به استان‌ها، آموزش‌های تخصصی را به دیگر معلمان و دانش‌آموزان منتقل کنند.

محمود زاده از مدیران و مؤسسان مدارس غیردولتی خواست زمینه حضور همه دانش‌آموزان در این دوره‌ها و رقابت‌های علمی مرتبط را فراهم کنند و گفت: در پایان این فرآیند جشنواره‌ای برای معرفی و تجلیل از دانش‌آموزان و معلمان برتر برگزار خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تداوم آموزش‌های درسی در بستر فضای مجازی نیز تأکید کرد و افزود: مدارس غیردولتی موظف هستند تمامی تعهدات آموزشی خود را مطابق برنامه درسی تا پایان سال تحصیلی اجرا کنند و از ظرفیت شبکه شاد و سایر پلتفرم‌های مجاز برای استمرار آموزش بهره ببرند.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی همچنین بر لزوم نظارت جدی بر کیفیت آموزشی مدارس غیردولتی تأکید کرد و گفت: عملکرد آموزشی مدارس به‌ویژه در پایه‌هایی که آزمون‌های نهایی دارند به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت پایین بودن میانگین نمرات، موضوع در شورای نظارت بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

