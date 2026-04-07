به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده بعد از ظهر سه شنبه در نشست برخط با مدیران آموزشگاه های استان سمنان با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: یکی از مهمترین مأموریتهای نظام تعلیم و تربیت، تربیت نیروی انسانی مهارتمحور متناسب با نیازهای بازار کار و اقتصاد آینده کشور است.
وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب طی سالهای گذشته بر توسعه آموزشهای مهارتی برای نسل نوجوان و جوان تأکید داشتند، افزود: نیروی انسانی مهمترین سرمایه کشور محسوب میشود و حرکت چرخههای اقتصادی نیز به توان علمی و مهارتی این سرمایه انسانی وابسته است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بر همین اساس آموزش هوش مصنوعی برای دانشآموزان و معلمان به عنوان یکی از محورهای مهم در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت ارتباطات و برخی مؤسسات آموزشی اجرای این طرح را در دستور کار قرار داده است.
محمودزاده گفت: هدفگذاری انجام شده به گونهای است که دانشآموزان پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم در مدارس سراسر کشور آموزشهای پایه هوش مصنوعی را فرا بگیرند و در کنار آن، معلمان نیز با کاربردهای این فناوری در فرآیند آموزش آشنا شوند.
وی با اشاره به تقسیمبندی کشور به پنج قطب برای اجرای این طرح افزود: دورههای آموزشی در برخی قطبها از جمله تهران و خراسان رضوی آغاز شده و در ادامه در سایر استانها نیز برگزار خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین از تربیت مربیان تخصصی در این حوزه خبر داد و تصریح کرد: در هر قطب حدود ۱۰۰ معلم آموزش دیدهاند تا پس از بازگشت به استانها، آموزشهای تخصصی را به دیگر معلمان و دانشآموزان منتقل کنند.
محمود زاده از مدیران و مؤسسان مدارس غیردولتی خواست زمینه حضور همه دانشآموزان در این دورهها و رقابتهای علمی مرتبط را فراهم کنند و گفت: در پایان این فرآیند جشنوارهای برای معرفی و تجلیل از دانشآموزان و معلمان برتر برگزار خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تداوم آموزشهای درسی در بستر فضای مجازی نیز تأکید کرد و افزود: مدارس غیردولتی موظف هستند تمامی تعهدات آموزشی خود را مطابق برنامه درسی تا پایان سال تحصیلی اجرا کنند و از ظرفیت شبکه شاد و سایر پلتفرمهای مجاز برای استمرار آموزش بهره ببرند.
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی همچنین بر لزوم نظارت جدی بر کیفیت آموزشی مدارس غیردولتی تأکید کرد و گفت: عملکرد آموزشی مدارس بهویژه در پایههایی که آزمونهای نهایی دارند بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار میگیرد و در صورت پایین بودن میانگین نمرات، موضوع در شورای نظارت بررسی و تصمیمگیری خواهد شد.
