به گزارش خبرگزاری مهر، داوود همتیان اظهار کرد: خط یک قطار شهری به دلیل تهدیدات رژیم غاصب صهیونیستی درباره شبکه ریلی کشور و به منظور رعایت اصول ایمنی و احتیاط حرکت قطارهای خط یک صرفا از ایستگاه غدیر تا فلسطین به صورت رفت و برگشت انجام می‌شود و خط روگذر سرویس دهی نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد بیان کرد: فعلا حرکت قطارهای خط یک تنها در قسمت تونل انجام می‌شود تا اگر اقدامی توسط رژیم صهیونیستی انجام شد، مردم آسیب نبینند.

وی افزود: در حال حاضر در خط یک بعد از ایستگاه فلسطین به سمت وکیل‌آباد سرویس‌دهی نداریم که از سرگیری سرویس‌دهی متعاقبا اعلام می‌شود. سرویس‌دهی خطوط دو و سه به طور کامل انجام خواهد شد.