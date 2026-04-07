۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

تغییر در برنامه سرویس‌دهی خط یک قطار شهری مشهد

مشهد- مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد از تغییر در برنامه سرویس‌دهی خط یک قطار شهری مشهد پس از تهدید رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود همتیان اظهار کرد: خط یک قطار شهری به دلیل تهدیدات رژیم غاصب صهیونیستی درباره شبکه ریلی کشور و به منظور رعایت اصول ایمنی و احتیاط حرکت قطارهای خط یک صرفا از ایستگاه غدیر تا فلسطین به صورت رفت و برگشت انجام می‌شود و خط روگذر سرویس دهی نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد بیان کرد: فعلا حرکت قطارهای خط یک تنها در قسمت تونل انجام می‌شود تا اگر اقدامی توسط رژیم صهیونیستی انجام شد، مردم آسیب نبینند.

وی افزود: در حال حاضر در خط یک بعد از ایستگاه فلسطین به سمت وکیل‌آباد سرویس‌دهی نداریم که از سرگیری سرویس‌دهی متعاقبا اعلام می‌شود. سرویس‌دهی خطوط دو و سه به طور کامل انجام خواهد شد.

