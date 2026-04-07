به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های دریافتی از منابع محلی حاکی از آن است که در پی حمله صبح امروز نیروهای آمریکایی، وضعیت در این جزیره کاملاً تحت کنترل بوده و هیچ‌گونه خسارتی به اماکن زیرساختی و تأسیسات حیاتی وارد نشده است.

شبکه حمل‌ونقل دریایی، اسکله‌ها و سایر بخش‌های عملیاتی جزیره بدون اختلال به فعالیت خود ادامه می‌دهند و روند خدمات‌رسانی در این منطقه راهبردی طبق روال عادی در جریان است.

منابع آگاه تأکید کرده‌اند که تمامی تدابیر امنیتی لازم در سطح جزیره برقرار بوده و شرایط عمومی از ثبات کامل برخوردار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌گونه خللی در عملکرد تأسیسات نفتی و پشتیبانی ایجاد نشده و فعالیت‌ها بدون وقفه ادامه دارد.

گزارش‌های تکمیلی حاکی از آن است که نیروهای مسئول با آمادگی کامل در حال رصد شرایط هستند و در حال حاضر هیچ‌گونه نگرانی از بابت امنیت یا اختلال در زیرساخت‌های حیاتی وجود ندارد.