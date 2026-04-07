۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۲

پرداخت بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات مراکز دولتی و خصوصی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از مطالبه مراکز دولتی و خصوصی با تامین اعتبار از سوی دولت پیش از پایان سال ۱۴۰۴ پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، محمدمهدی ناصحی در نشست با روسای دانشگاه علوم‌پزشکی استان سمنان و شاهرود گفت: پرداخت به موقع مطالبات با تعرفه جدید و پرهیز از انباشتگی اسناد مالی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از فروردین ۱۴۰۵ در دستور کار است.

‌مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها بر این مبناست که ۶۰ تا ۶۵ درصد اسناد مالی مربوط به مطالبات مراکز بهداشتی و درمانی طی هفته اول ماه بعد پرداخت و از بدهی انباشته پرهیز شود.

‌وی اضافه کرد: امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با مراکز درمانی دانشگاهی پیش از پایان فروردین ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد و اصلاح دریافتی پزشکان خانواده و از سطوح بهورزی به بالا در منابع اعتباری گنجانده شد.

‌مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اصلاح تعرفه‌های پرداختی این صندوق بیمه‌ای به ۳۰ دانشگاه علوم‌پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی در دست پیگیری برای اجراست.

‌وی بیان کرد: نیمی از جمعیت کشور زیر پوشش بیمه سلامت است و بر همین اساس این سازمان تامین‌کننده مالی مهم برای مراکز درمانی دولتی و خصوصی محسوب می‌شود.

‌ ناصحی ادامه داد: ارایه خدمات بی وقفه در شرایط جنگی با برنامه‌ریزی و هماهنگی بخش‌های مختلف در جریان است و بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از مطالبه مراکز دولتی و خصوصی با تامین اعتبار از سوی دولت پیش از پایان سال ۱۴۰۴ پرداخت شد.

محدثه رمضانعلی

