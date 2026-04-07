تنگه هرمز گلوگاه راهبردی جهان است؛ خطای محاسباتی دشمن در برابر ایران

به گزارش خبرنگار مهر حسین کریمی عصر سه شنبه در جلسه بصیرتی ایام اربعین شهید قائد امت و تجدید بیعت با آرمان های امامین انقلاب در تحلیل تحولات اخیر منطقه با اشاره به جایگاه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز اظهار کرد: بر اساس نظریات مطرح در اندیشههای غربی، تسلط بر این منطقه بهمعنای تسلط بر بخش مهمی از اقتصاد جهانی است، چراکه بیش از یکسوم نفت دنیا از این مسیر تأمین میشود.
وی افزود: کیفیت و حجم ذخایر نفتی منطقه خلیج فارس بهگونهای است که حتی در صورت کاهش منابع جهانی، این حوزه برای دهههای آینده همچنان نقش کلیدی خود را حفظ خواهد کرد و به همین دلیل، همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ بهویژه آمریکا بوده است.
کریمی اول با بیان اینکه یکی از اهداف راهبردی آمریکا، کنترل این منطقه برای مهار قدرتهایی همچون چین است، ادامه داد: وجود جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک قدرت مستقل، مانع تحقق این هدف شده و همین مسئله، ریشه بسیاری از تقابلها و فشارها علیه کشور است.
این کارشناس سیاسی با اشاره به جنگ اخیر اظهار کرد: دشمنان با طراحیهای دقیق نظامی و محاسبات مادی وارد میدان شدند، اما در درک عمق اعتقادی و انسجام اجتماعی ملت ایران دچار خطای راهبردی شدند و همین مسئله، موجب ناکامی آنان شد.
وی خاطرنشان کرد: ساختار جمهوری اسلامی بهگونهای طراحی شده که وابسته به افراد نیست و حتی در شرایط سخت نیز با تکیه بر یک نظام منسجم و چندلایه، توان ادامه مسیر و پاسخگویی سریع را دارد.
کریمی با تأکید بر نقش وحدت ملی در عبور از بحرانها گفت: حضور همزمان اقشار مختلف مردم، اعم از شیعه و سنی، در صحنههای مختلف نشان داد که ملت ایران در دفاع از کشور و آرمانهای خود، یکپارچه عمل میکند.
وی همچنین به تحولات اجتماعی در جریان جنگ اشاره کرد و افزود: برخلاف پیشبینی دشمن برای ایجاد ناآرامی داخلی، شاهد افزایش همبستگی و حضور داوطلبانه مردم در میدان بودیم که این موضوع یکی از مهمترین عوامل ناکامی طرف مقابل به شمار میرود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اهمیت مدیریت رسانهای بیان کرد: اگرچه دستاوردهای قابل توجهی در عرصههای مختلف حاصل شده، اما لازم است این موفقیتها با قدرت بیشتری در حوزه رسانه برای افکار عمومی داخلی و جهانی تبیین شود.
کریمی با تأکید بر تداوم هوشیاری و انسجام ملی اظهار کرد: آینده منطقه بهشدت تحت تأثیر تحولات خلیج فارس خواهد بود و ایران با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و راهبردی خود، نقش تعیینکنندهای در این معادلات ایفا خواهد کرد.
نظر شما