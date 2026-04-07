۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

کنگره آمریکا: ترامپ بیمار روانی است؛ به این جنگ غیرقانونی پایان دهید

کنگره آمریکا: ترامپ بیمار روانی است؛ به این جنگ غیرقانونی پایان دهید

اعضای کنگره آمریکا دونالد ترامپ را بیمار روانی توصیف کرده و از جمهوری خواهان خواستند تا با تصویب قطعنامه‌ای به جنگ جنون آمیز وی علیه ایران پایان دهند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دون پیر، عضو کنگره آمریکا، تهدیدات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را به طور فزاینده‌ای جنون‌آمیز توصیف کرد و گفت که وی نمی‌داند چگونه به «جنگ فاجعه‌بار» خود پایان دهد؛ به همین دلیل به چنین تهدیداتی متوسل می‌شود.

این عضو کنگره آمریکا امروز خطاب به همکاران جمهوری‌خواه خود، از آنها خواست که «به واشنگتن بازگردند» و به قطعنامه‌ای در مورد اختیارات جنگی رأی دهند تا این جنون را متوقف کند.

از سوی دیگر «جیم مک‌ گاورن» عضو کنگره آمریکا گفت که ترامپ از نظر روانی بیمار است و برای رهبری آمریکا مناسب نیست.

یاسمین انصاری دیگر عضو کنگره نیز اظهار داشت که رئیس‌جمهور آمریکا در حال تشدید یک جنگ ویرانگر و غیرقانونی است و تهدید به ارتکاب جنایات جنگی جدی می‌کند.

انصاری، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا را به مشارکت در این توطئه متهم کرد و گفت که قبلاً خواستار فعال‌سازی متمم ۲۵ قانون اساسی برای برکناری او شده بود.

مجله آتلانتیک آمریکا در این رابطه می نویسد که هگست در حال حاضر مدیریت عملیات پاکسازی و اخراج ژنرال‌های ارشد و افسران عالی‌رتبه ارتش آمریکا که مخالف طرح های ترامپ هستند را بر عهده دارد. این در حالی است که مردم آمریکا می خواهند دلایل جنگی که آمریکا علیه ایران به راه انداخته است را بشنوند.

موضع گیری اعضای کنگره آمریکا پس از آن صورت گرفت که کارشناسان آمریکایی در حقوق بین‌الملل، تهدیدات ترامپ مبنی بر حمله به زیرساخت‌های ایران را محکوم کرده و نسبت به نقض گسترده حقوق بین‌الملل بشردوستانه هشدار دادند.

ترامپ این تهدید کرده است که زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران را هدف قرار خواهد داد، اقدامی که هیئت ایران در سازمان ملل آن را «جنایت جنگی» توصیف کرد و از جامعه بین‌الملل خواست قبل از اینکه دیر شود، اقدام کند.

کد مطلب 6794064

    نظرات

    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      قوه قضائیه آمریکا فوری و سریع ترامپ را باید تحویل به ایران دهد اگر خودداری کند و ما از همه آمریکایی ها انتقام می گیریم
      • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
        ترامپ جنایتکار از سال 1398 تاکنون قاتل مردم ایران است و باید در ایران محاکمه شود
      • IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
        ترامپ هزاران نفر را کشته است. ترامپ جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ جنایتکار قاتل مردم ایران بوده است.
    • بهرامی،قم IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      شما با چه تدبیری یک روانی را گذاشتید راس امور یک کشور،و افسارش را رها کردید؟
    • اقبالی IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      کشورهای متخاصم ابتدا به ساکن شروعی را اغاز کردند اول ازهمه حین مذاکره حملاتشان را شروع کردند. ترورامپست ها مدرسه میناب را با اطفال معصوم به خاک وخون کشیدند.دودیگر انکه مراکز علمی وفنی وغیر نظامی را از بین بردند وبه اعمال قبیح خود افتخار کردند. وحالا نیز اشکارا میگویند ایران را بعصر ماقبل تاریخ میخواند بر گردونند اینها مروجین دمو قراضه جهان هستند .چه انتظاری از این جماعت رهبری جهان میشه داشت. جز دفاع از شرف و حیثیت و وطن
    • IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      روانی نیست سگ هار کثافت نجس اشغال فقط باید زنجیرش کنید تا پاچه مردم را نگیرد تو که به خاطر نفت ایران این قیامت را برپا کردی انشاالله در همان نفت ایران بسوزی وخاکستر شوی
    • IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش متحاوز آمریکا جنایتکار با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار به ایران جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بوده است.

