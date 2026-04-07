کنگره آمریکا: ترامپ بیمار روانی است؛ به این جنگ غیرقانونی پایان دهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دون پیر، عضو کنگره آمریکا، تهدیدات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را به طور فزاینده‌ای جنون‌آمیز توصیف کرد و گفت که وی نمی‌داند چگونه به «جنگ فاجعه‌بار» خود پایان دهد؛ به همین دلیل به چنین تهدیداتی متوسل می‌شود.

این عضو کنگره آمریکا امروز خطاب به همکاران جمهوری‌خواه خود، از آنها خواست که «به واشنگتن بازگردند» و به قطعنامه‌ای در مورد اختیارات جنگی رأی دهند تا این جنون را متوقف کند.

از سوی دیگر «جیم مک‌ گاورن» عضو کنگره آمریکا گفت که ترامپ از نظر روانی بیمار است و برای رهبری آمریکا مناسب نیست.

یاسمین انصاری دیگر عضو کنگره نیز اظهار داشت که رئیس‌جمهور آمریکا در حال تشدید یک جنگ ویرانگر و غیرقانونی است و تهدید به ارتکاب جنایات جنگی جدی می‌کند.

انصاری، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا را به مشارکت در این توطئه متهم کرد و گفت که قبلاً خواستار فعال‌سازی متمم ۲۵ قانون اساسی برای برکناری او شده بود.

مجله آتلانتیک آمریکا در این رابطه می نویسد که هگست در حال حاضر مدیریت عملیات پاکسازی و اخراج ژنرال‌های ارشد و افسران عالی‌رتبه ارتش آمریکا که مخالف طرح های ترامپ هستند را بر عهده دارد. این در حالی است که مردم آمریکا می خواهند دلایل جنگی که آمریکا علیه ایران به راه انداخته است را بشنوند.

موضع گیری اعضای کنگره آمریکا پس از آن صورت گرفت که کارشناسان آمریکایی در حقوق بین‌الملل، تهدیدات ترامپ مبنی بر حمله به زیرساخت‌های ایران را محکوم کرده و نسبت به نقض گسترده حقوق بین‌الملل بشردوستانه هشدار دادند.

ترامپ این تهدید کرده است که زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران را هدف قرار خواهد داد، اقدامی که هیئت ایران در سازمان ملل آن را «جنایت جنگی» توصیف کرد و از جامعه بین‌الملل خواست قبل از اینکه دیر شود، اقدام کند.