به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران، در حاشیه نشست با اعضای خانه احزاب استان تهران، با اشاره به برگزاری جلسهای در خصوص انتخابات پیشرو، اظهار کرد: در این نشست، موضوعات مرتبط با انتخابات استان تهران مورد بررسی قرار گرفت، بهویژه با توجه به برگزاری انتخابات در حوزه تهران، ری و تجریش به صورت تناسبی، احزاب باید تا ۲۶ فروردین ماه فهرستهای خود را به ستاد انتخابات شهر تهران ارائه کنند.
وی افزود: این نشست در راستای بهرهگیری از ظرفیت احزاب برای افزایش مشارکت مردم و نیز بررسی راهکارها و اقداماتی که باید در ستاد انتخابات استان تهران انجام شود، برگزار شد.
کاغذلو ادامه داد: خوشبختانه با تدابیر استاندار تهران و برنامهریزیهای انجامشده در ستاد انتخابات، روند اجرایی انتخابات در استان در چارچوب قانون و مطابق زمانبندی پیشبینیشده در حال انجام است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران تصریح کرد: تمامی مراحل و الزامات مربوط به روزشمار انتخابات تا امروز طبق برنامه انجام شده و ستاد انتخابات استان تهران آمادگی لازم را برای برگزاری مطلوب انتخابات پیشرو دارد.
وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت فعال احزاب و همراهی مردم، انتخابات پیشرو در استان تهران بهخوبی برگزار شود.
تهران- معاون سیاسی استاندار تهران گفت: روند اجرایی انتخابات شوراها در استان تهران کاملاً منطبق بر روزشمار قانونی است و هیچگونه عقبماندگی در این زمینه وجود ندارد.
