به گزارش خبرگزاری مهر، «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان دقایقی قبل در حساب رسمی کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل مسالمت‌آمیز جنگ جاری در خاورمیانه به طور پیوسته، قوی و قدرتمند در حال پیشرفت است و این پتانسیل را دارد که در آینده نزدیک به نتایج اساسی منجر شود.

وی افزود: برای اینکه دیپلماسی مسیر خود را طی کند، من صمیمانه از رئیس جمهور آمریکا درخواست می‌کنم که مهلت تعیین شده را به مدت دو هفته تمدید کند.

شهباز شریف ادامه داد: پاکستان، با تمام وجود، از برادران ایرانی می‌خواهد که تنگه هرمز را به مدت دو هفته به عنوان نشانه‌ای از حسن نیت باز کنند.

وی گفت: ما همچنین از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم که به مدت دو هفته در همه جا آتش‌بس را رعایت کنند تا دیپلماسی بتواند به پایان قطعی جنگ، به نفع صلح و ثبات بلندمدت در منطقه، دست یابد.