۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

نخست‌وزیر پاکستان خواستار تمدید ۲ هفته‌ای مهلت ترامپ شد

نخست‌وزیر پاکستان با بیان اینکه تلاش‌ها برای حل و فصل جنگ کنونی در حال پیشرفت است، از رئیس‌جمهور آمریکا خواست تا مهلت تعیین شده فعلی را برای دو هفته دیگر تمدید کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان دقایقی قبل در حساب رسمی کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل مسالمت‌آمیز جنگ جاری در خاورمیانه به طور پیوسته، قوی و قدرتمند در حال پیشرفت است و این پتانسیل را دارد که در آینده نزدیک به نتایج اساسی منجر شود.

وی افزود: برای اینکه دیپلماسی مسیر خود را طی کند، من صمیمانه از رئیس جمهور آمریکا درخواست می‌کنم که مهلت تعیین شده را به مدت دو هفته تمدید کند.

شهباز شریف ادامه داد: پاکستان، با تمام وجود، از برادران ایرانی می‌خواهد که تنگه هرمز را به مدت دو هفته به عنوان نشانه‌ای از حسن نیت باز کنند.

وی گفت: ما همچنین از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم که به مدت دو هفته در همه جا آتش‌بس را رعایت کنند تا دیپلماسی بتواند به پایان قطعی جنگ، به نفع صلح و ثبات بلندمدت در منطقه، دست یابد.

کد مطلب 6794729

    • IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      تنگه باز باشه ولی عوارضی رو بگیریم. مثل عوارضی اتوبان
    • IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      بیخود کرده. پاکستان هم مثل قطر قابل اعتماد نیست. و نوکر آمریکاست. تکلیف نهایی و قطعی باید مشخص بشه. جنگ برای همیشه تمام. آمریکا و اسراییل از منطقه اخراج و عوارض تنگه ی هرمز برای تمام کشورها باشه تمام کشورها. به ریال و مردم باید سهم قابل توجهی از عوارض تنگه ی هرمز داشته باشند.
    • IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      این یعنی آمریکا بره سلاح بیاره تجهیز بشه بعد بمباران با قدرتو تخریب بالا ادامه بده کاش سلاح هسته‌ای داشتیم این فریبکاریارو در نطفه خفه میکرد
    • IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      ما از تهدید ترامپ جنایت کار به اینکه اقدام به جنایت جنگی خواهد کرد نمی‌ترسیم. می‌خواد الآن انجام بده میخواد دو هفته دیگه. به هر حال پوزه اون و نوکرانش در منطقه رو به خاک می‌مالیم.
    • س IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      مرگ یک بار شیون یکبار
    • نیما IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      به پاکستان و ترکیه نمیشه اعتماد کرد اینها اگه منافعشون ایجاب کنه براحتی از پشت خنجر میزنن. همین پاکستان هنوز شایعات اعزام نیروی مشترک به داخل ایران رو تکذیب نکرده .بدون دریافت خسارت و تضمین محکم یک روز هم نباید تنگه را باز کرد. باید تسلیحات بازدارنده اتمی و موشکهای دور برد رو بموقع رو کرد.
    • IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      ×نه به آتش بس×
    • IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      بهترین میانجی عمان است که در تنگه هم ذینفع است و دوستی و عدالت آنها برای ما ثابت شده هست
    • IR ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      درود بر شرفت
    • IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      این یه فریبه

