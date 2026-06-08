به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما با شرکای خود سخت تلاش می‌ کنیم تا یک راه حل دیپلماتیک صلح آمیز برای این درگیری (تنش آفرینی های مکرر رژیم صهیونیستی در منطقه) پیدا کنیم؛ زیرا به هدف نهایی (توافق احتمالی میان ایران و آمریکا) نزدیک می‌ شویم.

نخست وزیر پاکستان که کشورش نقش میانجی را در مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن ایفا می کند، در این خصوص ادامه داد: ما صمیمانه از همه طرف‌ ها می‌ خواهیم تا خویشتنداری کنند و به صلح فرصت بیشتری بدهند

گفتنی است که به دنبال نقض توافق آتش بس میان تهران و واشنگتن از سوی رژیم صهیونیستی با تهاجم واحشیانه به لبنان، جمهوری اسلامی ایران نیز با تثبیت معادله جدیدی تلاش می‌کند این رژیم را از ایجاد برتری در مدیریت تشدید تنش‌ها بازدارد. تل‌آویو در روزهای اخیر تلاش داشت دامنه حملات خود را در لبنان، به ویژه در جنوب و ضاحیه گسترش دهد، اما ایران می‌خواهد هزینه حمله به ضاحیه را به داخل سرزمین‌های اشغالی منتقل کند؛ بنابراین تهران اهداف مهمی را در ارضی اشغالی فلسطین هدف قرار داد.