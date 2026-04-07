به گزارش خبرگزاری مهر، «امیرسعید ایروانی» سفیر دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد با غیرقابل قبول بودن آتش بس موقت تصریح کرد: «هر راه‌حلی برای پایان درگیری باید تضمین‌کننده پایان قطعی و غیرقابل بازگشت تجاوز بوده و صلحی عادلانه و پایدار برقرار سازد که بر پایه تضمین‌های معتبر و قابل راستی‌آزمایی در برابر هرگونه تکرار استوار باشد.»