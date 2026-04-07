کشف ۱۰۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج نیا روز سه‌شنبه با بیان اینکه بخشی از علل ناترازی انرژی مربوط به ورود دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز به شبکه است، اظهار کرد: فعالیت مراکز استخراج رمز ارز به دلیل مصرف بالای انرژی برق و استفاده غیرمجاز از شبکه برق‌رسانی، موجب اختلال در برق‌رسانی و تحمیل فشار به شبکه و آسیب به وسایل برقی شهروندان می‌شود.

وی افزود:بنا به ابلاغ شرکت توانیر انشعاب‌هایی که به طور غیرقانونی به استخراج رمز ارز مبادرت می‌ورزند به‌ویژه منازل، فروشگاه‌ها و دامداری‌ها جمع‌آوری و قطع می‌شوند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت:در راستای پیشگیری و مبارزه با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز اقدامات قابل‌توجهی انجام شده است و حتی در شرایط جنگ رمضان رصد و پیگیری موضوع ادامه دارد.

وی افزود: در راستای این اقدامات در ایام جنگ رمضان طی فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با تلاش همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز، همراهی دادستانی مرکز استان، فرماندهی انتظامی و مراجع امنیتی، ۳ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در محدوده تحت پوشش امور برق تبریز کشف و شناسایی شد و از این مرکز حدود ۱۰۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز که از طریق اینترنت استارلینک فعالیت می‌کرد جمع‌آوری شد.

فرج نیا گفت: هر دستگاه استخراج رمز ارز با احتساب مصرف ۳ کیلووات در ساعت، روزانه ۷۲ کیلووات انرژی مصرف می‌کند و با توجه‌ به مصرف ماهیانه میانگین متوسط مصرف هر خانه به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلووات در ساعت، هر دستگاه استخراج رمز ارز معادل ۹ خانه برق مصرف می‌کند بنابراین با کشف و جمع‌آوری این مراکز معادل مصرف متعارف ۹۰۰ واحد مسکونی در انرژی برق صرفه‌جویی شده است.