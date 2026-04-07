به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از مسدودشدن آزادراه‌های خرم‌آباد - بروجرد و خرم‌آباد - پل زال بر اثر حملات آمریکایی - صهیونیستی خبر داد.

وی گفت: محور جایگزین خرم‌آباد - پل زال برای خودروهای سبک جاده قدیم خرم‌آباد - پلدختر است.

معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: محور جایگزین خرم‌آباد - پل زال برای خودروهای سنگین نیز مسیر خرم‌آباد - کوهدشت «سه‌راهی کوهنانی» است.

مجیدی، گفت: محور جایگزین آزادراه خرم‌آباد - بروجرد نیز جاده قدیم خرم‌آباد - بروجرد است.

وی افزود: مردم بااحتیاط از این مسیرها تردد کنند.

معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: به‌محض رفع مشکل این مسیرها، اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.