به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی شامگاه سهشنبه در گفتوگو با رسانهها از مسدودشدن آزادراههای خرمآباد - بروجرد و خرمآباد - پل زال بر اثر حملات آمریکایی - صهیونیستی خبر داد.
وی گفت: محور جایگزین خرمآباد - پل زال برای خودروهای سبک جاده قدیم خرمآباد - پلدختر است.
معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: محور جایگزین خرمآباد - پل زال برای خودروهای سنگین نیز مسیر خرمآباد - کوهدشت «سهراهی کوهنانی» است.
مجیدی، گفت: محور جایگزین آزادراه خرمآباد - بروجرد نیز جاده قدیم خرمآباد - بروجرد است.
وی افزود: مردم بااحتیاط از این مسیرها تردد کنند.
معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: بهمحض رفع مشکل این مسیرها، اطلاعرسانی صورت میگیرد.
