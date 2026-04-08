طهماسبی: وحدت و حضور مردم، معادلات دشمن را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه سه شنبه در سی و هشتمین شب خون خواهی رهبر شهید اظهار کرد: مردم استان گلستان و سراسر کشور در روزهای اخیر با حضور در صحنه، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر شهدا را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به استمرار حضور مردم در شرایط مختلف، افزود: این حضور گسترده و وحدت‌آفرین، نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس تاریخی، همواره در کنار نظام و رهبری ایستاده و اجازه تحقق اهداف دشمنان را نخواهد داد.

استاندار گلستان با بیان اینکه دشمنان در محاسبات خود دچار خطای راهبردی شده‌اند، گفت: آنان تصور می‌کردند می‌توانند با فشارها و اقدامات مختلف، اراده مردم را تضعیف کنند، اما حضور پررنگ مردم در صحنه، تمامی این محاسبات را نقش بر آب کرد.

طهماسبی ادامه داد: آنچه امروز به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه کشور مطرح است، وحدت، انسجام و همدلی میان مردم و مسئولان است که موجب تقویت جبهه داخلی و افزایش اقتدار ملی شده است.

وی همچنین با قدردانی از تلاش نیروهای مسلح و رزمندگان، افزودد: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون مجاهدت‌های نیروهای مسلح و همراهی مردم است و این هم‌افزایی، قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را افزایش داده است.

استاندار گلستان با تأکید بر تداوم این مسیر، خاطرنشان کرد: دولت خود را خادم مردم می‌داند و در کنار ملت، از هیچ تلاشی برای پشتیبانی از جبهه مقاومت و حفظ انسجام ملی دریغ نخواهد کرد.