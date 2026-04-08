به گزارش خبرنگار مهر، متن بیانیه استادان دانشگاه آزاد به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزهایی که شیطان آشکارتر از همیشه نقاب از چهره افکنده، و حق و حقیقت و انسانیت واضح تر از همیشه نمایان شده است، رسالتِ روشنفکری و مسئولیتِ استادی ما فراگیرتر از همیشه ما را فرا می‌خواند.

دانشگاه، تنها محل تولید دانش نیست؛ کانونی است که در آن شعله‌ی آگاهی، اخلاق و انسان‌دوستی افروخته می‌شود. امروز، این شعله بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن است که با همّت و حضور اثربخش، فروغی تازه یابد.

پویشی که پیشِ روی ماست، صرفاً یک حرکت جمعی نیست؛ پژواکی است از ایمان ما به ارزش‌های والای انسانی، تعهد ما به تمام ارزش‌های عزتمندانه، و ادای دین ما به تمام آنچه ما را به قله افتخار استادی رساند.

ما در برابر آنچه در جریان است مسئولیم؛ مسئولیتی که نه از جایگاه اداری، بلکه از عمق شخصیت علمی، اخلاقی و انسانی اساتید این سرزمین برمی‌خیزد.

سال‌ها مشعل هدایت فکری نسل‌ها را در دست داشته‌ایم؛ امروز نیز با صدایی رسا به جان‌فدایی خود در حفظ میهن و انقلاب که میراث گرانبهای خون شهدای والامقام است، فریاد می زنیم.

بی شک حمایت آشکار و آگاهانه اساتید، الهامی است برای آنان که چشم امیدشان به الگوی رفتاری قشر فرهیخته دانشگاهی است.

پیرو پیوستن رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و معاونان و مسئولان دانشگاه به پویش جانفدا با قدردانی از اقدام به موقع این عزیزان، ما استادان دانشگاه آزاد اسلامی پیوستن به این پویش را اعلام می داریم و از تمام همکاران خود در جامعه دانشگاهی و نیز از آحاد مردم غیور جهت پیوستن به این پویش ارزشمند دعوت می‌کنیم.