استقبال مصر از توافق در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القاهره الاخباریه، وزارت امور خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور از اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تعلیق عملیات نظامی در منطقه استقبال می‌کند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این اقدام، «تحولی مثبت و مهم» در راستای دستیابی به آرامش و کاهش تنش‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود.

دستگاه دیپلماسی مصر همچنین تأکید کرد که توقف عملیات نظامی، فرصتی بسیار مهم برای فراهم شدن زمینه مذاکرات و تقویت مسیرهای دیپلماتیک است.

قاهره در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت برای پیشبرد گفت‌وگوها و دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی جهت حل‌وفصل بحران‌های منطقه‌ای تأکید کرده است.