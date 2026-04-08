۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۱۵

استقبال مصر از توافق در منطقه

استقبال مصر از توافق در منطقه

مصر با استقبال از آتش بس میان ایران و آمریکا، این اقدام را گامی مثبت در مسیر کاهش تنش‌ها و بازگشت به دیپلماسی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القاهره الاخباریه، وزارت امور خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور از اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تعلیق عملیات نظامی در منطقه استقبال می‌کند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این اقدام، «تحولی مثبت و مهم» در راستای دستیابی به آرامش و کاهش تنش‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود.

دستگاه دیپلماسی مصر همچنین تأکید کرد که توقف عملیات نظامی، فرصتی بسیار مهم برای فراهم شدن زمینه مذاکرات و تقویت مسیرهای دیپلماتیک است.

قاهره در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت برای پیشبرد گفت‌وگوها و دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی جهت حل‌وفصل بحران‌های منطقه‌ای تأکید کرده است.

