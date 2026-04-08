آزادی روزنامه نگار آمریکایی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، «ابو مجاهد العساف» مسئول امنیتی جنبش کتائب حزب الله گفت که تصمیم به آزادی کیتلسون در هماهنگی با «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق انجام شده است.

وی تاکید کرد که کیتلسون بصورت فوری عراق را ترک خواهد کرد.

درهمین حال، یک مقام ارشد دولت عراق روز سه‌شنبه به شبکه «سی‌ان‌ان» گفت که یک روزنامه‌نگار آمریکایی که توسط گروه های مقاومت در بغداد دستگیر شده بود، آزاد شده است.

این مقام که به نام وی اشاره ای نشده است، افزود که دولت عراق «شیلی کیتلسون» را تحویل گرفته و در حال ترتیب دادن سفر او است.

او همچنین تاکید کرد که دولت عراق تلاش‌هایی گسترده‌ برای تضمین امنیت او انجام داده است.

کیتلسون، خبرنگار آمریکایی که در ایتالیا ساکن است، ماه گذشته توسط کتائب حزب‌الله دستگیر شده بود.

این خبرنگار آمریکایی در ویدئویی که کتائب حزب الله آنرا منتشر کرده بود، به تلاش جهت انجام فعالیت‌های جاسوسی از نیروها، فرماندهان و مقرهای سازمان حشد الشعبی عراق برای سازمان های جاسوسی آمریکا اعتراف کرده است.