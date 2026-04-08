حجت‌الاسلام و المسلمین قاسم میرشکاری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ویژه‌برنامه‌های اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) خبر داد و گفت: مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب از سوی نماینده ولی‌فقیه و تولیت آستان، روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین ماه همزمان با نماز مغرب و عشا با سخنرانی نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین محفل قرآنی ویژه این مناسبت، صبح روز جمعه ساعت ۱۰ با حضور چهره‌های قرآنی استان در شبستان حرم مطهر برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با اشاره به برنامه‌های مردمی این ایام افزود: تجمعات شبانه مقابل حرم مطهر در خیابان ۹ دی هر شب از ساعت ۲۰ برگزار می‌شود و حرکت خودرویی نیز از مقابل باب‌الرضا از ساعت ۲۱:۴۵ در سطح شهر انجام خواهد شد.

حجت الاسلام میرشکاری همچنین از حضور سفیران تبلیغی معنوی آستان مقدس در تجمعات شبانه سطح شهرستان‌ها خبر داد و تصریح کرد: این برنامه‌ها با هدف تبیین معارف، تقویت همبستگی اجتماعی و گرامیداشت یاد و راه شهیدان برگزار می‌شود.