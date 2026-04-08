به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگیان استان کردستان در جشنواره‌های مختلف آموزشی و علمی کشور موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

در جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری، در بخش آقایان دو رتبه سوم کشوری و در بخش بانوان نیز دو رتبه دوم کشوری به فرهنگیان این استان اختصاص یافت.

همچنین در جشنواره روز ملی آزمایشگاه، فرهنگیان کردستان موفق به کسب دو رتبه دوم کشوری شدند.

در ادامه این موفقیت‌ها، در برنامه ملی «اکو ایران» نیز نمایندگان استان توانستند دو رتبه اول، یک رتبه دوم و یک رتبه سوم را از آن خود کنند.

این دستاوردها نشان‌دهنده توانمندی و نقش مؤثر فرهنگیان کردستان در ارتقای کیفیت آموزش و مشارکت فعال در برنامه‌های علمی و آموزشی کشور است.