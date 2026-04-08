تمهیدات گرامیداشت اربعین رهبر شهید انقلاب در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه‌های قرارگاه مردمی جنگ رمضان‌ به مناسبت ایام اربعین‌ شهادت‌ رهبر انقلاب‌ اسلامی‌ ایران، امام شهید سیدعلی خامنه‌ای در استان چهارمحال و بختیاری اعلام شد.

بر این اساس، روابط عمومی قرارگاه مردمی جنگ رمضان در چهارمحال و بختیاری اعلام کرد اجتماع مردمی در شهرکرد همچون شب‌های گذشته در روزهای سه‌شنبه تا جمعه ۱۸ تا ۲۱ فروردین از ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.

اجتماع روز سه‌شنبه از میدان آیت الله دهکردی تا چهارراه دولت همراه با برپایی نماز استغاثه و زیارت آل یاسین برپا می‌شود که از عموم مردم ولایی شهرکرد برای حضور در این مراسم معنوی دعوت شده است.

چهارشنبه ‌۱۹ فروردین‌ماه نیز، ویژه برنامه شب اربعین عروج امام شهید در زمین چمن ورزشگاه تختی شهرکرد از ساعت ۲۰ آغاز خواهد شد.

مردم ولایت‌مدار و وفادار شهرکرد در روز پنجشنبه‌ ۲۰ فروردین‌ماه نیز ویژه برنامه اربعین شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب را از ساعت ۱۰ صبح در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌کنند؛ اجتماع خیابانی مردم نیز از ساعت ۲۰:۳۰ پنجشنبه آغاز می‌شود.

مراسم سراسری ختم قائد شهید از ساعت ۱۰ صبح در مصلی شهرکرد همراه با اقامه نماز جمعه در روز ۲۱ فروردین برگزار و راهپیمایی منتهی به میدان امامزادگان دوخاتون (س) نیز در ساعت ۲۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

نظیر این برنامه‌ها که ذیل نام واحد «بعثت خون» در سراسر کشور اجرایی خواهد شد، در سایر شهرها و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری نیز به همت گروه‌های مردمی پیش‌بینی شده و برگزار می‌شود.