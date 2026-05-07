۴۰۰ کیسه آرد قاچاق در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان اجرای گشت مشترک نظارتی در شهر کرمانشاه، مأموران موفق به کشف و ضبط ۴۰۰ کیسه آرد یارانهای شدند که خارج از شبکه قانونی نگهداری میشد.
بر اساس اعلام صورت گرفته، این محموله در یکی از انبارهای شهر شناسایی شد و پس از بررسیهای اولیه، برای جلوگیری از اخلال در چرخه توزیع، به اداره غله تحویل داده شد.
در همین ارتباط، فردی که اقدام به نگهداری و احتکار آرد دولتی کرده بود نیز شناسایی شده و پرونده تخلف وی در حال پیگیری است.
مسئولان مربوطه اعلام کردند دستورات لازم برای رسیدگی به این پرونده صادر شده و اقدامات قانونی در خصوص متخلف انجام خواهد شد.
همچنین تأکید شده است که برخورد با هرگونه تخلف اقتصادی از جمله احتکار، گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت، با جدیت و بدون اغماض در دستور کار دستگاههای نظارتی قرار دارد.
بر اساس این گزارش، هدف از تشدید بازرسیها، صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از سوءاستفاده در توزیع کالاهای اساسی عنوان شده است.
