بیانیه جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در عقب نشینی دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت حامیان انقلاب اسلامی درخصوص عقب نشینی دشمن آمریکایی - صهیونی بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به این شرح است:

بسم رب الشهداء والصدیقین

پیروزی خون بر شمشیر یک سنت الهی در تکمیل نعمت شهد شیرین پیروزی حق بر باطل برکام مدافعان و ایستادگان راه الهی است. در طول قرون و اعصار مختلف همواره تعارض بین حق و باطل علی الرغم هیمنه و تسلط دشمنان شیطان صفت رغم خورده است، اما این نصرت الهی است که اگر خدارا یاری کنید، خداوند نیز شمارا یاری خواهد کرد.

رهبری مقتدرانه ولایت فقیه، ایستادگی ملتی بزرگ و انسجام و یکدلی ارکان دولت اسلامی تجربه‌ای آشکار در مبارزه با آمریکای جنایتکار در طول قریب به نیم قرن پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در مقابل دیدگان ملل جهان به منعصه ظهور رسیده است.

به برکت خون رهبر شهید و شهدای گرانقدر، حفظ و حراست از ارمانها، تمامیت ارضی جغرافیای سرزمینی و سیاسی کشور بار دیگر شگفتی پیروزی حق بر باطل را رقم زد و ایستادگی ملت، حکومت و حاکمیت با چنگ زدن به ریسمان اعتماد و اعتقاد الهی پیروزی دیگری را در جنگ تحمیلی رمضان برگ زرین دیگری را برتارک خداپرستان و آزادیخواهان جهان نشاند.

بر همین اساس جمعیت حامیان انقلاب اسلامی شهد شیرین پیروزی پذیرش اولیه شروط به حق مردم بزرگ ایران را به روح پاک امام راحل (ره) رهبر شهید و فرازانه و پیشگاه رهبر معظم منتخب ملت بزرگ ایران حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، ملت غیورایران، امت اسلامی خط مقاومت و پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر (عج) تبریک عرض نموده و تا حصول نتیجه نهایی تا پای جان بعنوان تشکیلات مردمی از کیان مقدس نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت زعامت ولایت فقیه در ظل توجهات حضرت بقیه الله الاعظم خواهد ایستاد.

یادشهدا را گرامی، عزت و سربلندی امت اسلام را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماییم.

علی کیهانیان

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی کشور