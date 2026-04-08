بازگشایی پل مختار یاسوج تا ۴۸ ساعت آینده پس از ترمیم اضطراری

حمیدرضا پیمانجو در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب بخشی از پل مختار یاسوج در پی بارشهای اخیر ، اظهار کرد: افزایش دبی رودخانه باعث تخریب معبر متصل به پل شد که پس از اعزام نیروهای راهداری، عملیات ترمیم آغاز شد.
وی افزود: پل مختار در محل تلاقی دو رودخانه مهریان و بشار قرار دارد و اقدامات ایمنی و هدایت آب به تمام دهانهها انجام شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: متأسفانه برخی دستگاههای اجرایی بستر رودخانه را به شکل غیرطبیعی تغییر دادند، در حالی که پیشتر هشدارهای رسمی در این زمینه داده شده بود.
وی تصریح کرد: عملیات ترمیم با همکاری همه دستگاههای راهداری، مهندسین مشاور، پیمانکار و هماهنگی ستاد بحران و معاونت عمرانی استان در یک برنامه زمانبندی ۹ روزه انجام شد.
پیمانجو تصریح کرد: ترمیم تا مرحله بتنریزی پیش رفته و افتتاح مسیر حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده انجام میشود.
