حجتالاسلام رضا نوری شامگاه چهارشنبه در مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب که در میدان شهید بجنورد برگزار شد، با قدردانی از حضور مردم در صحنه، تأکید کرد: حضور و اراده قوی ملت ایران در میدان، نقش تعیینکنندهای در تحقق مرحله نخست پیروزی داشته است.
وی با اشاره به اهداف دشمن برای تضعیف و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، اظهار داشت: دشمن تصور میکرد در مدت کوتاهی به اهداف خود از جمله تجزیه کشور دست مییابد، اما با ایستادگی مردم و رزمندگان، نهتنها به این اهداف نرسید بلکه ناچار به عقبنشینی شد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی افزود: مقاومت مردم و ایثار رزمندگان در میدان، موجب شد دشمن از شروط خود عقبنشینی کرده و شرایط جمهوری اسلامی را بپذیرد.
نوری با بیان اینکه پیروزی نهایی هنوز محقق نشده است، تصریح کرد: مرحله دوم این پیروزی در عرصه دیپلماسی دنبال میشود و تداوم حضور و حمایت مردم، تضمینکننده موفقیت در این مرحله خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به نقش نیروهای مسلح و مجموعه مقاومت، خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام دشمن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد و جمهوری اسلامی در کنار متحدان خود از جمله جبهه مقاومت خواهد ایستاد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی در پایان با دعوت به حفظ وحدت و انسجام ملی، از مردم خواست همچنان در صحنه حضور داشته باشند و از این نعمت بزرگ صیانت کنند.
نظر شما