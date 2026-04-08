به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد ایلالی با اشاره به بهزداشت ۶ عامل مرتبط با دشمن در خراسان شمالی اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده، این افراد با برقراری ارتباطات پیامکی و تلفنی با شبکههای رسانهای معاند، علیه امنیت و منافع ملی اقدام میکردند.
وی با اشاره به اینکه این افراد برخی اطلاعات از جمله فیلمها و تصاویر از مکانهای مختلف را در اختیار شبکههای معاند قرار میدادند، گفت: این اقدامات با هدف بهرهبرداری دشمنان برای شناسایی اهداف صورت میگرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: در همین راستا ۶ نفر از این افراد که با اقدامات مجرمانه خود به کشور خیانت میکردند، توسط دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی شناسایی و دستگیر شدند.
وی گفت: برای این متهمان پرونده قضایی تشکیل شده و به یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارجاع شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اینکه متهمان بر اساس قرارهای تأمین کیفری در بازداشت به سر میبرند، افزود: این افراد تا زمان رسیدگی کامل به اتهامات در بازداشت خواهند بود.
وی گفت: روند دادرسی با رعایت قوانین و با دقت و سرعت انجام خواهد شد تا حقی از کسی ضایع نشود و در صورت صدور کیفرخواست، پرونده در دادگاه انقلاب بررسی خواهد شد.
ایلالی با تأکید بر اینکه هرگونه همکاری با دشمنان در قوانین جرمانگاری شده است، افزود: برای اینگونه جرائم مجازاتهای مشخصی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در شرایط خاص از جمله وضعیت جنگی، این مجازاتها تشدید خواهد شد و برخورد قانونی شدیدتری با مرتکبان صورت میگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اظهار کرد: از جمله اقدامات مجرمانه این افراد، تصویربرداری از اماکن نظامی، امنیتی و دولتی و ارسال آن برای سرویسهای جاسوسی بیگانه بوده است.
وی هشدار داد: افرادی که چنین اقداماتی انجام دهند، تحت رصد دستگاههای امنیتی قرار گرفته و در صورت ارتکاب جرم، به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
