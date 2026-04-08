به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلیمی رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور در نشست مشترک با اعضای تیم کشوری سازمان ملل متحد در ایران با تأکید بر اینکه آموزش حق غیرقابل تعلیق است گفت: مدارس باید همواره بهعنوان محیطی امن و مصون از تهدید حفظ شوند.
وی با اشاره به تحولات اخیر و خسارات ناشی از حملات نظامی اظهار کرد: بخشی از زیرساختهای آموزشی کشور از جمله مدارس دچار آسیب شدهاند؛ خساراتی که تنها محدود به بعد فیزیکی نیست و مستقیماً حق بنیادین آموزش، امنیت روانی دانشآموزان و آینده نسلها را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی گفت :ارزیابیهای ارائهشده در این نشست نشان میدهد تعدادی از مدارس در مناطق درگیر آسیب دیده و نیاز به خدمات حمایتی روانی ـ اجتماعی برای دانشآموزان نیز افزایش قابلتوجهی یافته است.
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور در ادامه راهبردهای وزارت آموزش و پرورش برای مدیریت شرایط کنونی را در سه محور تشریح کرد و گفت: تداوم آموزش در شرایط بحران از طریق ایجاد فضاهای آموزشی موقت و توسعه آموزشهای غیرحضوری، ارائه حمایتهای روانی و اجتماعی برای کاهش تبعات بلندمدت بحران و همچنین بازسازی و مقاومسازی مدارس با رویکرد «بازسازی بهتر، ایمنتر و تابآورتر» از جمله این راهبردهاست.
وی با اشاره به تخریب برخی فضاهای آموزشی و تلفات انسانی، خواستار موضعگیری فعالتر نهادهای بینالمللی در حمایت از حق آموزش شد و از آنها خواست با محکومیت رسمی این اقدامات و حمایت از کودکان، نقش مؤثرتری ایفا کنند.
در پایان این نشست، سلیمی با اعلام آمادگی برای گسترش همکاریهای مشترک، بر ضرورت تبادل دادهها، بهرهگیری از ظرفیتهای فنی سازمانهای بینالمللی و مشارکت آنها در بازسازی مدارس و ارائه خدمات روانی ـ اجتماعی تأکید کرد.
اعضای تیم کشوری سازمان ملل متحد نیز ضمن استقبال از این رویکرد، بر انتقال این مطالبات به سطوح بالاتر سازمان ملل و نهادهای تخصصی حوزه آموزش و حقوق کودک تأکید کردند.
