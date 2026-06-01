به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، نشست مشترکی با حضور دبیرکل سازمان امور پناهندگی نروژی، سید محمد ساداتی‌نژاد مدیر کل سازمان بین المللی وزارت امور خارجه، محمد سلیمی رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، راضیه عالیشوندی معاون امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه جمعیت هلال احمر و روسای NGO ها و سمن های داخلی به میزبانی نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور برگزار شد.

سلیمی در این نشست، میزبانی آموزشی از ۳۶۰ هزار دانش‌آموز مهاجر را جلوه‌ای از تعهد انسانی و ملی جمهوری اسلامی ایران خواند و با تاکید بر بر نقش راهبردی آموزش‌وپرورش در صیانت از حق تحصیل، به تبیین رویکرد وزارت آموزش و پرورش در میزبانی از دانش‌آموزان مهاجر و چالش‌های موجود پرداخت.

وی در ادامه با تأکید بر این که مشارکت جمهوری اسلامی ایران در موضوعات بشردوستانه برآمده از اراده انسانی و ارزش‌های ملی است، ابراز امیدواری کرد نتایج این نشست بر پایه مسئولیت‌پذیری و چشم‌انداز مشترک برای آینده کودکان مهاجر و آواره شکل گیرد.

وی با اشاره به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از حدود ۳۶۰ هزار دانش‌آموز تبعه خارجی، اعلام کرد: در سال گذشته حدود ۳۶۰ هزار دانش‌آموز تبعه خارجی در مدارس ایران مشغول به تحصیل بوده‌اند؛ جمعیتی که رقم کمی نیست و برای کشور هزینه‌هایی به همراه دارد و با این حال، این دسترسی به آموزش بدون هیچ الزام حقوقی بین‌المللی، بدون شرط ارائه مدارک هویتی و بدون تبعیض در پذیرش برای آنها فراهم شده است.

سلیمی با اشاره به تجربه مشابه از میزبانی آوارگان و مهاجران در مدارس ایرانی خارج از کشور، با بیان اینکه در مدرسه ایرانی تاجیکستان حدود ۵۰ درصد دانش‌آموزان را مهاجران، از جمله اتباع افغانستان، تشکیل می‌دهند تا از تحصیل بازنمانند، تأکید کرد: دسترسی به تحصیل تنها آغاز راه است و با توجه به جمعیت بالای دانش‌آموزان مهاجر، چالش‌هایی ایجاد می‌شود؛ از جمله شکاف کیفیت یادگیری برای دانش‌آموزانی که با تجربه تلخ مهاجرت و آوارگی وارد مدارس می‌شوند و همین موضوع فرایند آموزش و همراهی آنان با نظام آموزشی را برای معلمان و مدارس دشوارتر می‌کند که امیدواریم از ظرفیت‌ها و تجربیات NRC برای حل این مسائل استفاده شود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور یکی دیگر از چالش‌های آموزش دانش‌آموزان مهاجر را گسست پیوستگی تحصیلی دانست و تصریح کرد: نبود اطلاعات دقیق از آینده تحصیلی این دانش‌آموزان و اینکه سال آینده در کدام شهر یا کشور حضور خواهند داشت، برنامه‌ریزی آموزشی را با ناپایداری مواجه می‌سازد.

وی، بار مالی نامتوازن ناشی از میزبانی دانش‌آموزان مهاجر را از دیگر چالش‌های پیش‌روی نظام آموزشی کشور خواند و با اشاره به شرایط اقتصادی و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های آموزشی، بر ضرورت همراهی نهادهای بین‌المللی و بشردوستانه برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش تأکید کرد و در ادامه گفت: در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش حدود ۳۶۰ هزار دانش‌آموز مهاجر را میزبانی می‌کند و این جمعیت، نیازمند تأمین نزدیک به ۱۵ هزار نیروی انسانی و ۱۲ هزار کلاس درس است؛ آن هم در شرایطی که کشور تحت فشار تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و ناگزیر است هزینه‌های آموزشی این تعداد دانش‌آموز را نیز تأمین کند.

سلیمی از وارد شد آسیب به ۱۵۰۰ مدرسه و فضای آموزشی در جریان جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و ضمن قدردانی از موضع‌گیری نهاد بین‌المللی NRCدر محکومیت جنگ و نیز توجه به آسیب‌های وارده به مدارس، سه انتظار مشخص را از این نهاد مطرح کرد؛ او نخست بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی تأکید کرد و خواستار انتقال دانش و تجربیات جهانی در زمینه آموزش دانش‌آموزان مهاجر و نیز مدیریت تروماهای ناشی از آوارگی شد تا کیفیت آموزش ارتقا یابد؛ همچنین مدل‌سازی و روایت‌گری را دومین مطالبات جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تصریح کرد : تجربه ایران در این حوزه باید به‌عنوان یک الگوی قابل ارائه در سطح جهانی معرفی شود و روایت درست از حکمرانی ایران در عرصه بین‌المللی مخابره شود؛ اقدامی که به گفته وی، در چارچوب جنگ روایت‌ها در جهان امروز اهمیت دارد.

سلیمی همچنین برهمکاری نتیجه‌محور به‌عنوان سومین انتظار تأکید کرد و گفت: همکاری نزدیک باید به دستیابی به کیفیت آموزشی مطلوب منجر شود؛ به‌گونه‌ای که خروجی آن، توانمندسازی دانش‌آموزان مهاجر برای ورود به بازار کار و حرکت در مسیر توسعه پایدار باشد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در پایان با تأکید بر اینکه ایران با وجود فشارهای اقتصادی، همواره به تعهدات انسانی خود پایبند بوده است و از نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که با درک شرایط تحریمی و واقعیت‌های میدانی، در تأمین هزینه‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی سهیم شوند.

پس از این نشست، «یان اگلند» دبیرکل شورای پناهندگان نروژ با همراهی نمایندگانی از مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور و اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، از مدرسه ۶کلاسه شهید مدرس در روستای حسین آباد دفتری ورامین که با همکاری سازمان پناهندگی کشور نروژ، سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی و نظارت اداره کل نوسازی استان تکمیل و تجهیز شده است ، بازدید کردند.