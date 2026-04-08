  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

خط و نشان برای متخلفان ساخت و ساز در مازندران

ساری- استاندار مازندران با تأکید بر صیانت از اراضی ملی، نسبت به هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز هشدار داد و گفت: علاوه بر متخلفان، با مدیرانی که در این حوزه کوتاهی کنند نیز برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان استان با اشاره به ضرورت حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظفند با نظارت مستمر و هماهنگی لازم، از هرگونه ساخت‌وساز غیرقانونی جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه مقابله با تخلفات حوزه زمین از اولویت‌های جدی مدیریت استان است، افزود: هیچ‌گونه مماشاتی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت نخواهد گرفت و با متخلفان برخورد قانونی و قاطع انجام می‌شود.

استاندار مازندران همچنین نسبت به عملکرد دستگاه‌های مسئول هشدار داد و تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی، ترک فعل یا تخلف از سوی مدیران و مسئولان مرتبط، برخورد قانونی شامل حال آنان نیز خواهد شد.

یونسی رستمی تأکید کرد: صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، خط قرمز مدیریت استان است و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر مسئولانه عمل کنند.

کد مطلب 6795131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها