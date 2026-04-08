خط و نشان برای متخلفان ساخت و ساز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان استان با اشاره به ضرورت حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظفند با نظارت مستمر و هماهنگی لازم، از هرگونه ساخت‌وساز غیرقانونی جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه مقابله با تخلفات حوزه زمین از اولویت‌های جدی مدیریت استان است، افزود: هیچ‌گونه مماشاتی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت نخواهد گرفت و با متخلفان برخورد قانونی و قاطع انجام می‌شود.

استاندار مازندران همچنین نسبت به عملکرد دستگاه‌های مسئول هشدار داد و تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی، ترک فعل یا تخلف از سوی مدیران و مسئولان مرتبط، برخورد قانونی شامل حال آنان نیز خواهد شد.

یونسی رستمی تأکید کرد: صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، خط قرمز مدیریت استان است و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر مسئولانه عمل کنند.