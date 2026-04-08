شرایط انتخاب رشته برای داوطلبان مجاز آزمون دکتری سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۵ از روز سه شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و متقاضیانی که در کارنامه مجاز به انتخاب رشته هستند می‌توانند حداکثر ۵۰ کدرشته‌محل متناسب با مجموعه امتحانی خود انتخاب کنند.

مهلت انتخاب رشته از چهارشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است و داوطلبان می توانند تا روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند.

متقاضیان باید توجه داشته باشند که بر اساس مصوبه جلسه ۹۰۴ مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در صورتیکه در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۵ شرکت کرده و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی دوره آموزش رایگان (دوره روزانه) آزمون مذکور قرار گیرند، چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازۀ شرکت مجدد در آزمون ورودی مقطع دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت.

در صورت انجام صحیح انتخاب رشته، کد پیگیری (رسید انتخاب رشته)، در اختیار متقاضی قرار می گیرد که نشانگر مراحل طی شده است و متقاضی باید آن را یادداشت و نگهداری کند. در غیر اینصورت فرایند انتخاب رشته برای ایندسته از متقاضیان انجام نشده است.

متقاضیان دارندۀ مدرک تحصیلی در رشته های گروه پزشکی (دانشجویان و دانش آموختگان) شرکت کننده در این آزمون، قبل از اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی توجه داشته باشند که باید از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وضعیت خود را مشخص و منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند. در غیر اینصورت عواقب آن به عهدۀ شخص متقاضی خواهد بود.

متقاضیان دارندۀ مدرک تحصیلی در رشته هایی که فرد متعهد به خدمت در وزارتخانه یا ارگان یا ... است (از قبیل رشته های دبیری و ...) و در این آزمون شرکت کرده باشند، قبل از اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی، توجه داشته باشند که باید از لحاظ تعهد خدمت به وزارتخانه یا ارگان مربوط، وضعیت خود را مشخص کنند. در غیر اینصورت عواقب آن به عهدۀ شخص متقاضی خواهد بود.

دانشجویان اخراجی آموزشی مقطع دکتری (در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه برای متقاضیان مرد) منعی برای شرکت در آزمون نداشته و در صورت قبولی، ادامه تحصیل آنان در رشتۀ مورد علاقه بلامانع خواهد بود.

آن دسته از متقاضیان علاقمند به انتخاب رشته های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است پس از اعلام نتیجه اوّلیه آزمون و دریافت کارنامه، برای انتخاب رشته با کد دسترسی مندرج در کارنامه به درگاه اطلاعرسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند. انتخاب رشته و مرحلۀ دوم آزمون (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی) برای رشته های دانشگاه آزاد اسلامی به طور مجزا و از طریق دانشگاه مذکور انجام می پذیرد. متقاضیانی که در یکی از رشته های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یا دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شوند، می توانند به دلخواه خود، منحصراً در یکی از مؤسسات ثبت نام و مشغول به تحصیل شوند. در ضمن برای متقاضیانی که با توجه به کارنامه اوّلیه در دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته نشدهاند، کد انتخابرشته دانشگاه آزاد برای آنها نمایش داده نخواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ صبح جمعه ۲۴ بهمن ماه در ۱۵۹ حوزه اصلی و ۵۳۱ حوزه فرعی در ۱۲۵ شهرستان در سراسر کشور با رقابت ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی و ۷ گروه آزمایشی برگزار شد. نتایج اولیه در ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است و از میان شرکت کنندگان تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند. اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب برای مرحله دوم (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی و ... ) در دهه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵منتشر خواهد شد.