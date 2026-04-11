«روشنایی شب» پلیس متفاوتی داشت؛ تلاش برای دوری از کلیشه در نقش

علی جلالی بازیگر سریال «روشنایی شب» به کارگردانی محمود معظمی که به تازگی پخشش به پایان رسیده است با اشاره به تجربه حضور در این مجموعه به خبرنگار مهر بیان کرد: اوایل مهر سال گذشته این نقش به من پیشنهاد شد. با توجه به شناختی که از محمود معظمی و سابقه همکاری قدیمی که با او داشتم، پس از گفتگو درباره ابعاد شخصیت و فضای داستان، پذیرفتم در این پروژه حضور داشته باشم.

وی افزود: برای من مهم است نقشی که انتخاب می‌کنم با کارهای قبلی‌ام تفاوت داشته باشد. به همین دلیل در مواجهه با هر شخصیت ابتدا به سراغ ساخت و پرداخت آن می‌روم تا دچار تکرار و کلیشه نشوم. همچنین بازی در کنار بازیگران توانمند نیز برایم اهمیت دارد، چراکه تعامل میان بازیگران می‌تواند کیفیت کار را بالاتر ببرد.

این بازیگر با اشاره به همکاری با بازیگران این سریال اظهار کرد: حضور در کنار هنرمندانی مانند پرویز فلاحی‌پور و حتی دیگران برای من تجربه ارزشمندی بود. وقتی در کنار بازیگران قدرتمند قرار می‌گیرید، طبیعی است که سطح توقع از خودتان نیز بالاتر می‌رود و تلاش می‌کنید بهترین اجرای ممکن را ارائه دهید.

جلالی درباره حضور در ژانرهای مختلف گفت: برای من تفاوتی ندارد که کار در ژانر اکشن باشد یا فضای اجتماعی، درام، فانتزی یا حتی طنز؛ مهم این است که قصه از ساختار درست، فراز و فرود و جذابیت روایی برخوردار باشد.

وی در ادامه با اشاره به فیلمنامه سریال «روشنایی شب» گفت: عباس نعمتی به عنوان نویسنده، در روایت داستان‌ها دقت زیادی داشت و همواره سعی داشت به اصول نگارش پایبند بماند. این موضوع در کنار نگاه کارگردانی محمود معظمی که در آثار مختلف توانایی خود را نشان داده، باعث شد حضور در این پروژه برایم جذاب باشد.

وی درباره تجربه حضور در آثار امنیتی- اجتماعی گفت: در سریال‌هایی مانند «ترور خاموش»، «خانه امن»، «محرمانه» و «الگوریتم» نیز با کاراکترهای متفاوتی، چه مثبت و چه منفی، ایفای نقش کرده‌ام. برای من مهم‌ترین موضوع، بازیگری و چالش نقش است و حتی گاهی اندازه نقش اهمیت کمتری نسبت به تأثیر آن در داستان دارد.

جلالی درباره ویژگی متفاوت شخصیت‌های سریال «روشنایی شب» توضیح داد: در این مجموعه با نوعی مأمور امنیتی روبه‌رو هستیم که تفاوت‌هایی با تصویرهای معمول از پلیس در سریال‌ها دارد. داستان درباره قرارگاهی پنهان است که با مسائلی مانند خرابکاری، نفوذ و جنگ ترکیبی مواجه است و همین موضوع باعث می‌شود فضای روایت شکل متفاوتی پیدا کند.

وی ادامه داد: کارگردان نیز با استفاده از میزانسن‌های ترکیبی و دکوپاژهای دقیق تلاش کرده ریتم روایت حفظ شود، به‌ویژه اینکه در بسیاری از سکانس‌ها با حجم زیادی از دیالوگ‌ها و اطلاعات تخصصی مواجه هستیم. این نوع طراحی کمک می‌کند ارتباط میان مخاطب و داستان حفظ شود.

این بازیگر در پایان با اشاره به بازخورد مخاطبان گفت: خوشبختانه در اغلب آثاری که حضور داشته‌ام با محبت و واکنش مثبت مخاطبان روبه‌رو شده‌ام و این موضوع برای من بسیار دلگرم‌کننده است. از همه مردم صبور و مهربان کشورم تشکر می‌کنم که با تماشای این آثار به ما انگیزه می‌دهند و امیدوارم در این روزهای سخت، خداوند پشت و پناه ملت عزیز ایران باشد.