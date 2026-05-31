به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مرکز سیمافیلم به‌ عنوان بازوی اصلی تولیدات نمایشی سازمان صدا و سیما، تلاش کرده با برنامه‌ریزی هدفمند، تنوع موضوعی و توجه به نیازهای مخاطبان، روند تولید و پخش مجموعه‌های تلویزیونی را سامان‌دهی و تقویت کند. سال ۱۴۰۴ در این‌ میان، سالی پرچالش و در عین‌ حال تعیین‌کننده برای سیمافیلم بود؛ سالی که با مجموعه پرمخاطب «پایتخت ۷» آغاز شد و با وجود تقارن ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، شرایطی خاص در جدول پخش و تولید آثار نمایشی رقم زد.

در ادامه این مسیر، رویدادهای مهم اجتماعی و سیاسی، ازجمله جنگ تحمیلی ۱۲روزه در خرداد نیز بر روند پخش تولیدات تأثیر گذاشت و ضرورت بازنگری در اولویت‌های رسانه‌ای در شرایط ویژه را برجسته کرد.

با این‌ حال سیمافیلم تلاش کرد ضمن مدیریت این شرایط، مسیر تولید سریال‌های مناسبتی، تاریخی و اجتماعی را ادامه دهد و با تقویت جریان سریال‌سازی، به تثبیت این روند در تلویزیون کمک کند. گسترش تولید در استان‌ها، توجه به روایت‌های بومی، آغاز یا ادامه تولید مجموعه‌های الف ویژه و برنامه‌ریزی برای افزایش آثار طنز و اجتماعی، از جمله محورهایی است که در سیاست‌های جدید سیمافیلم دنبال شده است. این نگرش به‌گفته رئیس مرکز سیمافیلم، در مسیر پیش رو با هدف ارتقای کیفیت و بهره‌وری تولیدات نمایشی ادامه پیدا می‌کند، ضمن آنکه تجربه سیمافیلم در دفاع مقدس ۱۲روزه باعث شد این مرکز در جریان جنگ رمضان به‌ سرعت شروع به سامان‌دهی گروه‌های تولید آثار متناسب با شرایط ویژه و بحران رخ‌داده کند که مجموعه‌ نمایشی «سرو، سپید، سرخ» با مشارکت مرکز رسانه‌ای اوج، سریع‌ترین و نخستین اثر داستانی کلیدخورده در این‌ راستا به شمار می‌رود.

مهدی نقویان رئیس مرکز سیمافیلم در مرور مهم‌ترین اقدامات سیمافیلم در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ با «پایتخت ۷» شروع شد. در سالی که گذشت، یک اتفاق مهم در جدول پخش داشتیم و عید نوروز و ماه مبارک رمضان تقارن داشتند. ذات سریال‌های ماه مبارک با عید نوروز متفاوت‌ هستند و با این پیچیدگی از ابتدای امسال مواجه بودیم اما به‌واسطه سریال «پایتخت» شروع خوبی داشتیم و بعداز چند سال وقفه، این مجموهه مجدد وارد فرایند تولید شد. از یک‌ سو، گرد هم آوردن گروه تولید و سپس، تدوین یک فیلمنامه و قصه جذاب ۲ چالشی بودند که به‌خوبی پشت‌ سر گذاشتیم.

وی افزود: آمار مخاطبان سریال‌های این ایام روبه‌پیشرفت و خوب بود اما با شروع جنگ تحمیلی ۱۲روزه در خرداد، به‌ لحاظ جدول پخشی دچار اختلال شدیم و بنا به شرایط آن روز، پخش سریال‌های روی آنتن متوقف شد و بعد به آنتن برگشت. این از آن‌ رو بود که فضا و دغدغه مردم و شرایط جامعه را باید در نظر می‌گرفتیم و برنامه‌های سیاسی و پیگیری اخبار جنگ در اولویت قرار داشت.

تولید مجموعه‌های نمایشی مناسبتی

رئیس مرکز سیمافیلم با بیان اینکه پس‌ از جنگ ۱۲روزه به ایام محرم و صفر رسیدیم و برای نخستین‌بار یک کار تاریخ اسلامی ویژه این ایام با شرایط سریال‌های الف ساخته و روانه آنتن شده بود، گفت: ویژگی «مهمان‌کشی» این بود که کار الف ویژه نبود و با بودجه و زمان معمول ساخت سریال‌های الف تولید شد و تولیدش کمتر از یک‌سال زمان برد.

نقویان افزود: نقدهایی درباره «مهمان‌کشی» خواندم که بسیاری از کارشناسان آن را با «مختارنامه» مقایسه می‌کردند، درحالی‌که نوع و روند تولید این دو سریال اساساً متفاوت بودند. ضمن آن، تصمیم گرفتیم این تجربه را تکرار کنیم و در همین راستا، در سال ۱۴۰۵ سریال «نگین ارباب» به‌ تهیه‌کنندگی سیدحامد حسینی و کارگردانی محمدحسین لطیفی در حال تولید است و در بازه زمانی یک‌ساله و هزینه مالی الف ساخته می‌شود و به وقایع بعد عاشورا و دوران امامت حضرت سجاد (ع) می‌پردازد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ اتفاق خوب دیگری نیز رقم خورد، که البته ما از سال‌های قبل این سیاست را در پیش گرفته بودیم و آن تولید و پخش سریال‌های مناسبتی بود. برنامه ثابتی پیش‌بینی کردیم و در همه مناسبت‌های مهم، از هفته دفاع مقدس گرفته تا هفته پلیس و دهه فجر سریال روی آنتن داشتیم و ریل‌گذاری تولیدات نمایشی را در قالب یک روند منطقی انجام دادیم.

رئیس مرکز سیمافیلم ادامه داد: سال ۱۴۰۴ را می‌توانیم سال تثبیت سریال‌سازی در تلویزیون در دوره تحول بنامیم. ان‌شاءالله سال ۱۴۰۵ نیز سال بهره‌وری کامل و ارتقای کیفی تولیدات باشد. در یکی‌ دو سال گذشته، رصد کاملی روی عوامل تولید چه در تلویزیون، چه سکوها و چه سینما داشتیم، کارگردان‌های فعالی را که نگاه تیزبین کیفی دارند و در حوزه‌های مختلف تاریخ انقلاب و اسلام و دیگر موضوعات دغدغه‌مندند، رصد کردیم و به آن‌ها پیشنهاد کاری دادیم و در سال ۱۴۰۵ سریال‌هایی را کلید خواهیم زد و یا ادامه خواهیم داد که از سوی هنرمندان شاخص تولید خواهند شد.

نقویان تاکید کرد: ریل‌گذاری تولیدات تلویزیون فرایندی است که چندماهه اتفاق نمی‌افتد، زودبازده نیست و برای رسیدن به آن به برنامه‌ریزی‌های دقیق و گذشت زمان نیاز است، زیرا ما خط مقدم آنتن هستیم و باید حساب‌شده پیش می‌رفتیم. هر تصمیمی‌ که گرفته می‌شود، ماحصل آن یک سال تا یک سال و نیم بعد روی خروجی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در حوزه سرگرمی یا کمدی و طنز از این به‌بعد، دستمان پرتر خواهد بود. خلاء این گونه نمایشی در تلویزیون احساس می‌شد و برای پر کردن آن، با اکثر هنرمندان حوزه طنز همکاری داشته و خواهیم داشت. آخرین نمونه تولیدات طنز «اسباب زحمت» کار سعید آقاخانی بود که چند قسمت نخست آن در ماه مبارک رمضان پخش شد و در پی وقوع جنگ رمضان و شهادت رهبر معظم انقلاب متوقف و به زمان دیگری موکول شد.

رئیس مرکز سیمافیلم اعلام کرد که از این‌ پس تولیدات هدفمند این مرکز در حوزه کمدی و ملودرام‌های اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد.

مرکزگریزی و توجه ویژه به استان‌ها در سریال‌سازی‌ها

رئیس مرکز سیمافیلم درباره توجه به استان‌ها، تولیدات بومی و مرکزگریزی گفت: چند اتفاق خوب در این سال‌ها رخ داد و حجم تولید در استان‌ها را افزایش دادیم. سریال ماه رمضانی «ساهره» که اخیرا روی آنتن بود، قصه آن در استان فارس و بخش‌هایی از آن در مازندران می‌گذشت. سعی می‌کنیم حتی اگر قصه بومی استان نیست، اگر شرایط اجازه بدهد، با استانی پیوندش بزنیم و به تحقق عدالت رسانه‌ای نزدیک شویم.

نقویان ادامه داد: سریال «اسباب زحمت» این‌گونه بود و می‌توانستیم قصه‌اش را در تهران پیش ببریم اما طوری طراحی شد که به استان‌های مختلف سفر کنند و قومیت‌های مختلف را نمایش دهیم.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون در استان قم سریال «میراث من» در مرحله پیش‌تولید قرار دارد، گفت: «آسباد» در سیستان و بلوچستان مراحل پس‌تولید را می‌گذراند و «بادار» هم در همین استان تولید شد که پیش‌تر به پخش رسید. در کرمان «روزی روزگاری آبادی» تولید و در سال ۱۴۰۴ پخش شد. «سرباز کوچک امام» در اردستان، «سبزواران» در سبزوار، «ماه‌عسل» در مشهد و «من دزد نیستم» در کاشان از جمله سریال‌های دیگری هستند که در استان‌های مختلف تولید می‌شوند. درمجموع حدود یک چهارم تولید ما در استان‌ها می‌گذرد.

رئیس مرکز سیمافیلم درباره آخرین وضعیت تولید «شیرعلی مردان خان» و «سرباز کوچک امام» هم توضیح داد: «شیرعلی مردان خان» به یک قهرمان ملی قوم لر می‌پردازد. این اثر در میانه راه تولید است و یک کار ایلیاتی جذاب خواهد بود که امیدوارم مخاطبان آن را بپسندند. «سرباز کوچک امام» هم یک کار تاریخی الف فاخر است که آن هم در مرحله تولید است و به زندگی و اسارت آزاده سرافراز مهدی طحانیان از مبارزاتش در دوران انقلاب تا دوران اسارت، می‌پردازد. سعید سعدی تهیه‌کننده اثر است و علی غفاری آن را کارگردانی می‌کند.

آخرین روند تولید الف ویژه‌ها از «سلمان فارسی» تا «موسی کلیم‌الله»

وی درباره روند تولید پنج مجموعه نمایشی الف ویژه سازمان نیز عنوان کرد: ریاست محترم سازمان مشوق اصلی کار ما در افزایش تولیدات الف ویژه بود. در آغاز دوران تحول، «سلمان فارسی» درحال تولید بود، «موسی کلیم‌الله» هم کلید خورد و پس‌ از توفیق نسخه سینمایی آن، اکنون سریالش در مرحله تولید قرار دارد و نوع تولیدش، تجربه رو به‌ جلویی است که با جسارت و شهامت ابراهیم حاتمی‌کیا پیش می‌رود.

رئیس مرکز سیمافیلم افزود: «چمران» جلیل سامان در مرحله پیش‌تولید قرار دارد. «پوریای ولی» مسعود جعفری جوزانی در مرحله ارزیابی برای ورود به پیش‌تولید است و «رئیسعلی دلواری» رضا میرکریمی نیز در اواسط پیش‌تولید قرار دارد.

نقویان همچنین اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی‌ها و وعده‌ای که توسط گروه تولید داده شده، تمام تلاش گروه این است که «سلمان فارسی» از اواسط سال ۱۴۰۵ روی آنتن بیاید و پخش هفتگی داشته باشد و در سال جاری شاهد شروع پخش سریال‌های الف ویژه سازمان باشیم و این جریان ادامه پیدا کند. ضمن اینکه یک ساز و کار مبتنی‌ بر تجربه جنگ ۱۲روزه هم شکل گرفته که باعث شد فرایند تولید سریع آثار متناسب با شرایط خاص جامعه، بحران‌ها و جنگ نیز در همان روزهای نخستین جنگ رمضان شروع شود که حاصلش مجموعه‌ نمایشی اپیزودیک «سرو، سپید، سرخ» است که با زحمت دوستان ما در سازمان اوج به‌ طور مشترک ساخته شد و روی آنتن رفت.

رئیس مرکز سیمافیلم در پایان ابراز کرد: جدول پخش تا پایان تابستان سال ۱۴۰۶ بسته شده و سریال‌های مناسبتی مشخص شده‌اند. هرچند که در سال ۱۴۰۴ با وقوع جنگ ۱۲روزه، جنگ رمضان و نا آرامی‌های دی شاهد توقف پخش برخی سریال‌ها و تغییر سریال‌هایمان در جدول پخش به‌ علت پرداخت ویژه شبکه‌ها به موضوعات و مسائل جامعه در شرایط جنگی بودیم، امیدواریم در سال جاری این نظم و آرامش را ابتدا در جامعه و سپس، در جدول پخش شاهد باشیم.