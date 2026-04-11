پایداری نظارت بر چرخه توزیع منظم آرد در استان سمنان

عبدالرحیم تحصیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تامین مایحتاج ضروری مردم استان سمنان علیرغم جنگ تحمیلی و تهدیدات دشمن خبر داد و بیان کرد: سهمیه آرد نانوایی‌های استان تامین شده و مشکلی از این بابت نداریم.

وی از توزیع حدود دو هزار و ۵۰۰ تن آرد بین نانوایی‌های استان سمنان به صورت سهیمه خبر داد و افزود: این میزان آرد تحت عنوان سهمیه عادی نانوایی‌های استان و بر حسب مصوبه ستاد تنظیم بازار تامین شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با بیان اینکه روند توزیع سهمیه عادی خبازی‌های استان در حال ادامه است، گفت: در کنار سهمیه عادی، یک سهمیه ویژه نانوایی‌های کشیک نیز درنظر گرفته شده که میزان آن ۱۱۲ تن آرد برای ۱۱۷ نانوایی استان است.

تحصیلی با بیان اینکه این سهمیه ویژه برای نانوایی های کشیک ایام تعطیل و شیفت اضافه پخت است، تاکید کرد: برای تامین مایحتاج مردم این نانوایی‌ها به صورت کشیک هم نان می‌پزند.

وی با بیان اینکه سهمیه ویژه نانوایی‌های کشیک به صورت ماهانه توزیع می‌شود، افزود: در کنار توزیع آرد سهمیه‌ای و عادی برای عدم کمبود در نانوایی‌ها، نظارت بر چرخه عرضه و مصرف آرد هم در استان سمنان تشدید شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با اشاره به بازرسی‌های صورت گرفته از نانوایی‌های استان سمنان بیان کرد: خوشبختانه روند توزیع آرد در خبازی‌های استان به خوبی در حال انجام است و در این زمینه مشکلی نداریم.