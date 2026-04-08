۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

متفکرآزاد: پیروزی جنگ رمضان باید در میدان مذاکره هم تثبیت شود

متفکرآزاد: پیروزی جنگ رمضان باید در میدان مذاکره هم تثبیت شود

تبریز- نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام آتش بس و تحمیل اراده جمهوری اسلامی ایران بر دشمنان گفت: پیروزی جنگ رمضان باید در میدان مذاکره هم تثبیت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله متفکرآزاد ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: دست برتر ایران در جنگ رمضان و تحمیل اراده، نتیجه مقاومت رزمندگان در میدان و مردم در خیابان است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام آتش بس و تحمیل اراده جمهوری اسلامی ایران بر دشمنان گفت: دستگاه دیپلماسی نهراسد و تحت فشار قرار نگیرد، این پیروزی باید در میدان مذاکره هم تثبیت شود.

وی ادامه داد: ما با بی اعتمادی به آمریکا و دست به ماشه، آماده تحمیل اراده ملت ایران در میدان جنگ هستیم.

متفکرآزاد گفت: تنگه احد خیابان را هم رها نخواهیم کرد و تا پیروزی نهایی ایران در میدان خواهیم بود.

