متفکرآزاد: پیروزی جنگ رمضان باید در میدان مذاکره هم تثبیت شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله متفکرآزاد ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: دست برتر ایران در جنگ رمضان و تحمیل اراده، نتیجه مقاومت رزمندگان در میدان و مردم در خیابان است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام آتش بس و تحمیل اراده جمهوری اسلامی ایران بر دشمنان گفت: دستگاه دیپلماسی نهراسد و تحت فشار قرار نگیرد، این پیروزی باید در میدان مذاکره هم تثبیت شود.

وی ادامه داد: ما با بی اعتمادی به آمریکا و دست به ماشه، آماده تحمیل اراده ملت ایران در میدان جنگ هستیم.

متفکرآزاد گفت: تنگه احد خیابان را هم رها نخواهیم کرد و تا پیروزی نهایی ایران در میدان خواهیم بود.