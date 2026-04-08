عقب نشینی ترامپ پیروزی بزرگ و راهبردی برای ایران است

غلامرضا شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت حضور و نقش‌آفرینی مردم در صحنه اظهار کرد: آنچه زمینه‌ساز این تحول اساسی شد، اراده و حضور پررنگ ملت بود. در شرایطی که کشور با تهدیدات گسترده مواجه بود، این آحاد مردم بودند که به‌صورت سنگر به سنگر از این عرصه دفاع کردند.

وی افزود: در مدت جنگ تحمیلی و به‌ویژه در بازه زمانی دو هفته‌ای آتش‌بس، حفظ این انسجام و حضور مردمی ضروری است. ملت ایران در این مقطع نه‌تنها نقش خود را کاهش نداده، بلکه پررنگ‌تر از گذشته، دشمن را به پذیرش این آتش‌بس وادار کرده است.

ضرورت هوشیاری در برابر فریب‌های دشمن

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به سوابق بدعهدی طرف‌های مقابل تصریح کرد: با توجه به تجربه‌های گذشته، به‌ویژه در مذاکرات، دشمن نشان داده که قابل اعتماد نیست و بارها با فریب و پیمان‌شکنی از پشت خنجر زده است. از این‌رو، هوشیاری نیروهای مسلح و مسئولان باید دوچندان شود.

وی ادامه داد: دشمن با ترفندهای مختلف به‌دنبال سوءاستفاده از شرایط است، بنابراین لازم است همه دستگاه‌ها با دقت، شبانه‌روزی و هماهنگ عمل کنند تا هرگونه نقشه احتمالی ناکام بماند.

تأکید بر دقت و اقتدار در مذاکرات

شریعتی با اشاره به مسئولیت دستگاه دیپلماسی گفت: کسانی که مأموریت مذاکره را بر عهده دارند، باید با درک صحیح از ماهیت دشمن، با احتیاط، دوراندیشی و با تکیه بر مشورت‌های کلان نظام وارد این عرصه شوند.

وی خاطرنشان کرد: مطالبات مردم که در هفته‌های گذشته در صحنه‌های مختلف بیان شده، باید بدون ملاحظه و با صراحت در مذاکرات مطرح شود. نمایندگان مذاکره‌کننده، نماینده اراده ۹۰ میلیون ایرانی هستند و حق عقب‌نشینی از این خواسته‌ها را ندارند.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران در پایان با بیان اینکه پذیرش موجودیت جمهوری اسلامی از سوی دشمن یک دستاورد مهم محسوب می‌شود، گفت: این اتفاق را می‌توان یک عقب‌نشینی راهبردی از سوی طرف مقابل و یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران دانست که باید به‌درستی از آن صیانت شود.